Due date per i Kiss a maggio: Torino e Casalecchio di Reno

TORINO – I Kiss tornano live in Italia. Da maggio nei palazzetti di tutta Europa, dopo le già annunciate tappe in Russia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Germania, Austria e Olanda, i KISS aggiungono al loro viaggioDanimarca, Italia, Repubblica Ceca e Regno Unito.

I fan italiani avranno due occasioni per vedere il quartetto: lunedì 15 maggio al Pala Alpitour (ex Pala Olimpico) di Torino e martedì 16 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Gli unici canali di prevendita ufficiali riconosciuti da Barley Arts sono:

Ticketone www.ticketone.it

Punti vendita Vivaticket (lista su www.vivaticket.it)

Si raccomanda di non acquistare biglietti su altri siti ma solo ed esclusivamente su quelli ufficiali.

Inoltre, per contrastare il fenomeno del secondary ticketing, Barley Arts ha deciso di impostare dei particolari parametri per l’acquisto dei biglietti: sui canali ufficiali di vendita è possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per transazione.

Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer hanno stupito gli USA durante l’estate 2016 con un tour sold out nei palazzetti. Hanno poi ascoltato le preghiere dei fan europei e sono pronti a tornare nel vecchio continente dopo la serie di sold out in festival e palazzetti del 2015.

I KISS sono una delle band rock’n’roll più emblematiche e influenti di tutti i tempi. La band ha all’attivo 44 album e ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Band di performer consumati, la carriera illustre del quartetto è segnata da tour globali che hanno battuto ogni record. I concerti europei dei KISS nel 2017 sono davvero imperdibili.

KISSWORLD 2017

Lunedì 15 maggio 2017

Torino, Pala Alpitour (ex Pala Olimpico) – Corso Sebastopoli, 123

Inizio concerti ore 19.00

Biglietti

Posto unico parterre in piedi: € 65,00 + prev.

Primo Anello Numerato: € 90,00 + prev.

Secondo Anello Numerato: € 75,00 + prev.

Martedì 16 maggio 2017

Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena – via Gino Cervi, 2

Inizio concerti ore 19.00

Biglietti

Posto unico parterre in piedi: € 65,00 + prev.

Tribuna Sud numerata: € 90,00 + prev.

Gradinata numerata Est e Ovest (alta e bassa): € 75,00 + prev.