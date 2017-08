Fabrizio Moro: prosegue il successo del “Pace Live Tour 2017”

Continua con successo il “Pace Live Tour 2017” di Fabrizio Moro. Il cantautore presenta live in tutta la nazione il suo ultimo disco di inediti “Pace”

Prosegue il Tour di Fabrizio Moro “Pace Live Tour 2017”. Ecco i componenti della band che accompagna Fabrizio Moro sul palco per tutto il tour. Alessandro Inolti (batteria), Claudio Junior Bielli (tastiere), Roberto Maccaroni (chitarra), Danilo Molinari (chitarra) e Andrea Ra (basso). Radio Italia è la radio ufficiale del tour.

Prossimi appuntamenti del “Pace Live Tour 2017”

26 agosto in Piazza Castello a Benevento;

28 agosto al Largo Marchesale di Turi (BA);

1 settembre in Piazza dello Stato di Diano a Teggiano (SA) – Nuova Data;

3 settembre al Teatro Romano di Verona;

6 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI);

10 settembre in Piazza Don Bosco a Potenza;

20 settembre al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo (TP) – Nuova Data.

È online su Vevo il video di “Andiamo”. Nuovo singolo di Fabrizio Moro estratto dall’album “Pace” (Sony Music Italy). Ecco il link per visualizzare il video di “Andiamo”: http://vevo.ly/Svqbjd

Intanto, “Portami via”, singolo sanremese del cantautore, primo estratto dall’album, è stato certificato Platino (certificazioni diffuse da FIMI / GfK Italia). Il video del brano (http://vevo.ly/zcSIsw) ha superato 33.480.000 visualizzazioni.

La tracklist dell’album:

“Pace”,

“Tutto quello che volevi”,

“Giocattoli”,

“Semplice”,

“Portami via”,

“La felicità”,

“L’essenza”,

“Sono anni che ti aspetto”,

“Andiamo”,

“È più forte l’amore” (con Bianca Guaccero),

“Intanto”.

Fabrizio Moro:

Cantautore, chitarrista e musicista italiano. Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996. Ha all’attivo 8 album in studio e la raccolta “Atlantico Live”. Nel corso degli anni, diversi suoi brani sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.