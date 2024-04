Su Rai Uno Evviva!, su Canale 5 Terra amara, su Rai Due Diabolik Clearville. Guida ai programmi Tv della serata del 26 aprile 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 26 aprile 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Diabolik. Clearville, anni ’60. Diabolik, misterioso e imprendibile ladro, riesce a sfuggire per l’ennesima volta alla polizia e all’ispettore Ginko da sempre sulle sue tracce. Intanto in città, non passa inosservato l’arrivo di Eva Kant, una ricca ereditiera cha ha con sé un diamante rosa, gioiello dal valore inestimabile. Più che il brillocco, è l’avvenente donna a far cadere in errore il “Re del terrore” che viene catturato dall’ispettore Ginko e condannato alla ghigliottina. Riuscirà Lady Kant a salvarlo? Su Rai Tre dalle 21.20 Queen Bees – Emozioni senza età. Mentre la sua abitazione viene sottoposta a lavori di ristrutturazione, Helen, una donna fiera della sua indipendenza, si trasferisce temporaneamente in una vicina casa di riposo. Una volta dentro la struttura, ha modo di relazionarsi con vedove ancora vigorose, spietati tornei di bridge e un gruppetto di prepotenti “cattive ragazze”. Su Rai 4 dalle 21.21 Blood Father. John Link, motociclista tossicodipendente con un passato criminale, riceve la visita della figlia adolescente Lydia che non vede da tempo. La ragazza si trova in grossi guai, perché il suo fidanzato ha rubato una fortuna al cartello del narcotraffico. Ora suo padre per difenderla dovrà tornare in azione a modo suo. Su Rai Movie dalle 21.10 I cannoni di Navarone. Seconda guerra mondiale. Keros, una piccola isola dell’arcipelago greco, è presidiata da un numeroso contingente di soldati britannici. I tedeschi decidono di assaltarla per minare la stabilità del territorio. Gli alleati pertanto decidono di inviare rinforzi alle truppe inglesi per fronteggiare la minaccia, ma sarà un compito arduo: la flotta deve passare davanti all’isola di Navarone, controllata da due inespugnabili cannoni nazisti. Su Italia 1 dalle 21.21 Nanny McPhee – Tata Matilda. Sette fratelli orfani di mamma sono ingestibili e indisciplinati. Ma un giorno bussa alla loro porta tata Matilda: che la magia abbia inizion da dietro le linee tedesche. Ryan ha perso i suoi tre fratelli sul campo di battaglia e ha bisogno di essere riportato a casa rapidamente. Su Iris dalle 21 Insomnia. Will Dormer è un detective di Los Angeles che viene inviato in Alaska a indagare su un omicidio di una ragazza. Durante una perlustrazione sul luogo del delitto, Will uccide fortuitamente un suo collega col quale aveva litigato la sera precedente. Per paura di ammettere la sua colpa, Will decide di costruirsi un alibi e di non confessare l’omicidio.

SERIE TV/FICTION

Su Canale 5 dalle 21.38 Terra amara. Grazie alla presa di posizione di Zuleyha, i braccianti si rifiutano di lavorare per Colak. Non avendo piu’ nessuno che lavora nei suoi terreni, Colak e’ in difficolta’.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.20 Evviva! In occasione dei 70 anni della Rai, Gianni Morandi ci conduce in un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Guida tv di venerdì 26 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Evviva!

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – TV7

01:10 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – NCIS – Unita’ anticrimine

19:40 – S.W.A.T.

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Faccende complicate

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Queen Bees – Emozioni senza eta’

23:10 – 112 – Le notti del radiomobile

Rai 4

18:20 – Hawaii Five-0 4

19:05 – Bones 2

19:50 – Bones 2

20:35 – Criminal Minds 1

21:20 – Blood father

22:50 – Blind war

00:35 – Anica – Appuntamento al cinema

00:40 – Wonderland

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – RIASSUNTO – TERRA AMARA

Italia 1

18:10 – L’ISOLA DEI FAMOSI

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’ULTIMA RISATA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – MISSIONE A NATALE

21:20 – NANNY MCPHEE-TATA MATILDA – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – THE FLASH II – TRAJECTORY

19:16 – CHICAGO FIRE IV – L’INDAGINE DI DAWSON

20:06 – THE BIG BANG THEORY IX – L’ECCITAZIONE DELLA PRIMA

20:34 – THE BIG BANG THEORY IX – LA SUBLIMAZIONE DELLA CHIAMATA COMMERCIALE

21:03 – 1997 FUGA DA NEW YORK – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – 1997 FUGA DA NEW YORK – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 32 – PARTE 1

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTO GRADO

00:52 – EAST NEW YORK – IL TRIBUNALE DELLA STRADA

01:45 – RICORDO DI LELIO LUTTAZZI

02:56 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:50 – Supernatural – Stagione 2 Episodio 21 – Scontro tra prescelti. 1a parte

19:45 – Supernatural – Stagione 2 Episodio 22 – Scontro tra prescelti. 2a parte

20:40 – Supernatural – Stagione 3 Episodio 1 – I magnifici sette

21:30 – DC’s Legends of Tomorrow – Stagione 1 Episodio 3 – Legami di sangue

00:20 – Fringe – Stagione 1 Episodio 20 – Uno sguardo dall’altra parte

01:10 – Fringe – Stagione 2 Episodio 1 – Un nuovo giorno nella vecchia città

02:00 – Fringe – Stagione 1 Episodio 20 – Uno sguardo dall’altra parte

02:50 – Fringe – Stagione 2 Episodio 1 – Un nuovo giorno nella vecchia città

18:50 – Supernatural – Stagione 2 Episodio 21 – Scontro tra prescelti. 1a parte

19:45 – Supernatural – Stagione 2 Episodio 22 – Scontro tra prescelti. 2a parte

20:40 – Supernatural – Stagione 3 Episodio 1 – I magnifici sette

21:30 – DC’s Legends of Tomorrow – Stagione 1 Episodio 3 – Legami di sangue

00:20 – Fringe – Stagione 1 Episodio 20 – Uno sguardo dall’altra parte

01:10 – Fringe – Stagione 2 Episodio 1 – Un nuovo giorno nella vecchia città

02:00 – Fringe – Stagione 1 Episodio 20 – Uno sguardo dall’altra parte

02:50 – Fringe – Stagione 2 Episodio 1 – Un nuovo giorno nella vecchia città

Rai Movie

19:10 – Butch Cassidy

21:10 – I cannoni di Navarone

23:55 – Anica – Appuntamento al cinema

00:00 – Brooklyn’s Finest

02:25 – Buon compleanno Mr. Grape

04:20 – Stanlio e Ollio – I due legionari

05:00 – Non c’e’ pace tra gli ulivi

19:10 – Butch Cassidy

21:10 – I cannoni di Navarone

23:55 – Anica – Appuntamento al cinema

00:00 – Brooklyn’s Finest

02:25 – Buon compleanno Mr. Grape

04:20 – Stanlio e Ollio – I due legionari

05:00 – Non c’e’ pace tra gli ulivi

Cine 34

18:51 – A CENA CON… – L’AGENZIA DEI BUGIARDI

21:01 – ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO – 2 PARTE

23:18 – OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO

01:40 – DESIDERANDO GIULIA

02:56 – ATTRAZIONE PERICOLOSA

18:51 – A CENA CON… – L’AGENZIA DEI BUGIARDI

21:01 – ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO – 2 PARTE

23:18 – OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO

01:40 – DESIDERANDO GIULIA

02:56 – ATTRAZIONE PERICOLOSA

TWENTYSEVEN

18:13 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – LA VITA CONTINUA – II PARTE

19:17 – COLOMBO – ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA

21:15 – GREYSTOKE: LA LEGGENDA DI TARZAN, IL SIGNORE DELLE SCIMMIE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – GREYSTOKE: LA LEGGENDA DI TARZAN, IL SIGNORE DELLE SCIMMIE – 2 PARTE

23:10 – BUGIARDO BUGIARDO – 1 PARTE

00:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:13 – LA CASA NELLA PRATERIA VI – LA VITA CONTINUA – II PARTE

19:17 – COLOMBO – ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA

21:15 – GREYSTOKE: LA LEGGENDA DI TARZAN, IL SIGNORE DELLE SCIMMIE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – GREYSTOKE: LA LEGGENDA DI TARZAN, IL SIGNORE DELLE SCIMMIE – 2 PARTE

23:10 – BUGIARDO BUGIARDO – 1 PARTE

00:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:15 – CHIPS – GLI ANGELI DI SATANA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – TERRA CONSACRATA

21:00 – INSOMNIA

23:29 – NEMICO PUBBLICO

02:13 – THE BEATLES

03:59 – CIAKNEWS

04:03 – THE BURNING PLAIN – IL CONFINE DELLA SOLITUDINE

05:45 – BELLI DENTRO – SI SALVI CHI PUO’

19:15 – CHIPS – GLI ANGELI DI SATANA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – TERRA CONSACRATA

21:00 – INSOMNIA

23:29 – NEMICO PUBBLICO

02:13 – THE BEATLES

03:59 – CIAKNEWS

04:03 – THE BURNING PLAIN – IL CONFINE DELLA SOLITUDINE

05:45 – BELLI DENTRO – SI SALVI CHI PUO’

TV8

19:00 – Celebrity Chef Anteprima

19:05 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 3 Episodio 3

20:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 7 – Oltrepo’

21:30 – MasterChef Italia – Stagione 12 Episodio 13 – Prima TV

23:00 – MasterChef Italia – Stagione 12 Episodio 14 – Prima TV

00:30 – Gialappa – Show Anteprima

00:35 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 3

03:00 – Genitori vs Influencer

19:00 – Celebrity Chef Anteprima

19:05 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 3 Episodio 3

20:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 7 – Oltrepo’

21:30 – MasterChef Italia – Stagione 12 Episodio 13 – Prima TV

23:00 – MasterChef Italia – Stagione 12 Episodio 14 – Prima TV

00:30 – Gialappa – Show Anteprima

00:35 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 3

03:00 – Genitori vs Influencer

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL II – L’INCONTRO CON IL GRAN MAESTRO RE KAIO

18:50 – WILL & GRACE I – GRACE IN OFFERTA SPECIALE

19:20 – WILL & GRACE I – DARLA VINTA?

19:50 – WILL & GRACE I – JACK SI SPOSA …?

20:20 – WILL & GRACE II – INDOVINA CHI NON VIENE A CENA

20:50 – WILL & GRACE II – ELEZIONI

21:15 – IL MAI NATO

23:00 – ALIEN RAIDERS

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL II – L’INCONTRO CON IL GRAN MAESTRO RE KAIO

18:50 – WILL & GRACE I – GRACE IN OFFERTA SPECIALE

19:20 – WILL & GRACE I – DARLA VINTA?

19:50 – WILL & GRACE I – JACK SI SPOSA …?

20:20 – WILL & GRACE II – INDOVINA CHI NON VIENE A CENA

20:50 – WILL & GRACE II – ELEZIONI

21:15 – IL MAI NATO

23:00 – ALIEN RAIDERS

La 5

18:43 – AMICI DI MARIA

19:15 – ROSAMUNDE PILCHER: UNA TATA PER NOAH – 1 PARTE

19:49 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:52 – METEO.IT

19:54 – ROSAMUNDE PILCHER: UNA TATA PER NOAH – 2 PARTE

21:10 – LO SCAPOLO D’ORO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

18:43 – AMICI DI MARIA

19:15 – ROSAMUNDE PILCHER: UNA TATA PER NOAH – 1 PARTE

19:49 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:52 – METEO.IT

19:54 – ROSAMUNDE PILCHER: UNA TATA PER NOAH – 2 PARTE

21:10 – LO SCAPOLO D’ORO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 50

20:25 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV – Stagione 5 Episodio 35

21:25 – Fratelli di Crozza – 1^TV – Stagione 15 Episodio 9

23:15 – Che tempo che fa Bis – Stagione 1 Episodio 23

00:55 – Fratelli di Crozza – Stagione 15 Episodio 9

02:30 – Naked Attraction UK – Stagione 3 Episodio 9

03:25 – Naked Attraction UK – Stagione 3 Episodio 10

04:20 – Naked Attraction UK – Stagione 4 Episodio 1

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 50

20:25 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV – Stagione 5 Episodio 35

21:25 – Fratelli di Crozza – 1^TV – Stagione 15 Episodio 9

23:15 – Che tempo che fa Bis – Stagione 1 Episodio 23

00:55 – Fratelli di Crozza – Stagione 15 Episodio 9

02:30 – Naked Attraction UK – Stagione 3 Episodio 9

03:25 – Naked Attraction UK – Stagione 3 Episodio 10

04:20 – Naked Attraction UK – Stagione 4 Episodio 1

Cielo

18:25 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 3 Episodio 12

18:55 – Love it or List it Prendere o lasciare – Stagione 9 Episodio 22 – Rory e Jess

19:55 – Affari al buio – Stagione 6 Episodio 17 – Ride bene chi ride ultimo

20:20 – Affari di famiglia – Stagione 1 Episodio 12 – E’ ora di mettere le ali

20:50 – Affari di famiglia – Stagione 1 Episodio 13 – La collezione di Playboy

21:20 – Sade Segui l’istinto

23:15 – Provocazione

00:50 – Sex School – Stagione 2 Episodio 1 – (Ri)scopri il piacere dell’autoerotismo

18:25 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 3 Episodio 12

18:55 – Love it or List it Prendere o lasciare – Stagione 9 Episodio 22 – Rory e Jess

19:55 – Affari al buio – Stagione 6 Episodio 17 – Ride bene chi ride ultimo

20:20 – Affari di famiglia – Stagione 1 Episodio 12 – E’ ora di mettere le ali

20:50 – Affari di famiglia – Stagione 1 Episodio 13 – La collezione di Playboy

21:20 – Sade Segui l’istinto

23:15 – Provocazione

00:50 – Sex School – Stagione 2 Episodio 1 – (Ri)scopri il piacere dell’autoerotismo

La7

18:55 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

03:55 – Tagadà (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

19:05 – Uozzap

19:30 – Roshn Saudi League – AL ITTIHAD vs AL SHABAB

22:15 – One day

00:00 – La cucina di Sonia

00:30 – Artbox

01:00 – La mala educaxxxion

Food Network

18:25 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 3

19:05 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 5

19:45 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 1

20:25 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 4

21:00 – Cucina in balcone con Ruben – Stagione 1 Episodio 4

21:30 – Pizza Hero – La sfida dei forni – Stagione 2 Episodio 4

22:30 – Pizza Hero – La sfida dei forni – Stagione 2 Episodio 9

23:35 – Pizza Hero – La sfida dei forni – Stagione 1 Episodio 8 – Mantova

TOP CRIME

18:30 – RIZZOLI & ISLES VI – IDENTITA’ IN VENDITA

19:23 – MAJOR CRIMES V – A FIOR DI PELLE

20:16 – MAJOR CRIMES V – SOLDI INTASCATI

21:10 – CHICAGO P.D. VIII – LOTTA CONTRO I FANTASMI

22:03 – CHICAGO P.D. VIII – UNA SITUAZIONE DI RISCHIO

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – CACCIA AI DEMONI

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – GIUSTIZIA SCOLASTICA

00:45 – Delitto a Kermadec – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – Body of Proof – Stagione 3 Episodio 1 – Rapita. 1a parte

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 10 Episodio 2 – Istinto animale

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 6 Episodio 8 – Fuorigioco

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 6 Episodio 9 – Fuoco verde

23:10 – Tatort – Vienna – Stagione 2 Episodio 6 – L’arte della guerra

01:10 – L’Ispettore Gently – Stagione 6 Episodio 3 – Una questione d’onore

03:10 – Nightmare Next Door – Stagione 5 Episodio 1 – Un caso agghiacciante

04:10 – Nightmare Next Door – Stagione 5 Episodio 2 – In fin di vita

Rai Premium

18:35 – Che Dio ci aiuti 3

19:35 – Il maresciallo Rocca 4

21:20 – Le indagini di Sister Boniface 1

22:10 – Le indagini di Sister Boniface 1

23:00 – Il clandestino

00:55 – Storie italiane

03:00 – Piloti

03:25 – Un ciclone in convento 19

Mediaset Extra

21:11 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1TV

01:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

04:07 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:30 – Chi cerca trova – Stagione 10 Episodio 7

19:25 – Chi cerca trova – Stagione 10 Episodio 8

20:20 – Chi cerca trova – Stagione 10 Episodio 9

21:15 – Chi cerca trova – Stagione 10 Episodio 10

22:10 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 4 Episodio 18

23:05 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 4 Episodio 19

00:00 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 4 Episodio 20

00:55 – Chi cerca trova – Stagione 10 Episodio 11

TV2000

18:26 – Tg2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:01 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg2000

20:53 – Cinque giorni fuori

22:32 – Effetto Notte

23:05 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – A Casa di Emy

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

22:30 – Jeronimo

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Terre d’Olio

20:30 – Il Piatto Forte

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Magnifica Italia

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

20:00 – Time Watch – Viaggio Nel Tempo

21:00 – K Around The World

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – TOP CALCIO SHOW

22:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Memory

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Borotalk

22:00 – Il Gioco Del Mondo

22:30 – Linea Rossa

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Provini – Le selezioni

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Provini – La finale

La2

20:25 – Hockey su ghiaccio:Amichevoli 2024 – Svizzera – Lettonia Da Losanna

22:10 – La favorita

00:10 – La battaglia di Hacksaw Ridge

02:15 – Telesguard

02:30 – Hockey su ghiaccio:Amichevoli 2024 – Svizzera – Lettonia (R) Da Losanna

04:05 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

04:40 – Falò (R)

04:41 – Telegiornale Le notizie di prima serata

Rai Sport +HD

20:25 – Serie A femminile eBay

22:40 – Nuoto

01:40 – Ginnastica Artistica

04:15 – Serie A femminile eBay

SuperTennis

18:45 – Tennis Trophy FITP Kinder Joy of moving

19:00 – LIVE Premier Padel P2 Brussels

20:30 – Supertennis TG

20:45 – LIVE Premier Padel P2 Brussels

22:30 – Colpo da Campione Tennis Il Servizio di Stricker

22:45 – Challenger Garden Roma (replica)

01:00 – Premier Padel Brussels (replica)

03:00 – Challenger Garden Roma (replica)

Euro Sport

18:30 – Ciclismo – Giro di Turchia – Stagione 2024 – 6a tappa – Kusadasi – Manisa (Spil Dagi) (160,1 km)

19:00 – Ciclismo – Giro di Romandia – Stagione 2024 – 3a tappa – Oron – Oron (Cronometro 15,5 km)

19:45 – Mondiale – Stagione 2024 – Secondo turno – Live

23:00 – Ciclismo – Giro di Romandia – Stagione 2024 – 3a tappa – Oron – Oron (Cronometro 15,5 km)

00:30 – Ciclismo – Giro di Turchia – Stagione 2024 – 6a tappa – Kusadasi – Manisa (Spil Dagi) (160,1 km)

01:30 – Ciclismo – Coppa del Mondo – Stagione 2024 – Araxa. XCC Elite F

02:00 – Ciclismo – Coppa del Mondo – Stagione 2024 – Araxa. XCO Elite F

SportItalia

19:00 – Tutti al VAR (diretta)

20:00 – Rally Dreamer

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Aspettando il weekend

01:30 – Campionato Saudita Al Hilal-Al Fateh

03:30 – Brighton and Hove Albion-Manchester City

Rai Gulp

18:05 – Look at me

18:20 – Spooky Wolf

18:30 – Spooky Wolf

18:45 – Kung fu panda – Il cavaliere dragone

19:10 – Agent 203

19:35 – Green meteo

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Una specie di scintilla

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bing

18:45 – Bing

18:55 – Bing

19:00 – Bing

19:10 – Hello Kitty Super Style

Boing

18:15 – Il Trio Mutanda

18:40 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

19:05 – Io sono Gumball

20:00 – Lego DC Comics Super Heroes: Justice League vs. Bizarro League

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:20 – Kit e Kate – Stagione 2 Episodio 24

18:30 – Kit e Kate – Stagione 2 Episodio 25

18:45 – Kit e Kate – Stagione 2 Episodio 26

18:55 – Kit e Kate – Stagione 1 Episodio 8

19:10 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 3

19:30 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 1 Episodio 4

19:55 – Curioso come George – Stagione 8 Episodio 1

20:25 – Curioso come George – Stagione 8 Episodio 2

K2

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 13

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 1

19:05 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 2

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 47

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 48

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 49

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 50

20:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 51

DeaKids

18:00 – Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese – Stagione 3 Episodio 20 – Mildred la bobblehead

18:10 – Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese – Stagione 3 Episodio 19 – Lezioni di matematica

18:20 – Megagame – Stagione 2 Episodio 15 – Dance battle/ Calci di rigore

18:40 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 1 – Il Barbiere di Citta’ Del Forno

18:55 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 2 – Il colloquio di lavoro di Choco

19:10 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 3 – L’alopecia di Pan Barbiere

19:25 – New School – Stagione 2 Episodio 19 – Vivien Style

19:40 – New School – Stagione 2 Episodio 20 – Cuori all’asta

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – A tutto ritmo

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – Diario di una schiappa – Portatemi a casa!

21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

21:40 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

22:05 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

18:15 – Tgr Petrarca

18:45 – Save the date

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Dorian, l’arte non invecchia

20:25 – Divini devoti

21:15 – I Capuleti e i Montecchi

23:30 – Save the date

Rai Storia

18:15 – Documenti della Resistenza

19:05 – Rai News Giorno

19:10 – R.A.M.

19:25 – R.A.M.

19:40 – Rai54

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Cronache di terra e di mare

Rai Scuola

18:00 – Oggi è

18:30 – Storie della Scienza

19:30 – Nuovi territori selvaggi d’Europa

20:15 – Wild Italy

21:00 – Progetto Scienza 2023 Prima TV per Rai

22:00 – Mondi invisibili

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Il cervello degli adolescenti

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 8

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 10 Episodio 3 – Morris Minor Traveller 1966

22:15 – The Grand Tour – 1^TV – Stagione 1 Episodio 6 – Natale finlandese

23:20 – The Grand Tour – Stagione 1 Episodio 5 – Marocco mood

00:25 – Il mito dell’Endurance – Stagione 4 Episodio 1 – 6 ore di Imola: top 5 moments

00:40 – Il mito dell’Endurance – Stagione 4 Episodio 2 – 24 ore di Le Mans: top 5 moments

00:55 – Big con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 4 – Mega nave

01:45 – Big con Richard Hammond – Stagione 1 Episodio 5 – Il tunnel

DMAX

18:35 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Stagione 3 Episodio 2 – In acqua

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 1 Episodio 2

21:25 – Grandi evasioni della storia con Morgan Freeman – Stagione 1 Episodio 1 – Alcatraz

22:20 – Blindati: viaggio nelle carceri – Stagione 3 Episodio 6 – Maldive

23:20 – Blindati: viaggio nelle carceri – Stagione 3 Episodio 1 – Bosnia

00:20 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 1 Episodio 7

01:15 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 1 Episodio 8

02:10 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 1

Focus TV

19:00 – LA GRANDE AVVENTURA DI GUGLIELMO MARCONI

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO VII – L’OROLOGIO DELL’APOCALISSE

21:05 – BERMUDA: I MISTERI DEGLI ABISSI I – UNA SCOPERTA SENSAZIONALE

22:00 – BERMUDA: I MISTERI DEGLI ABISSI I – VORAGINI NELL’OCEANO

23:00 – MEGALOPOLI DELL’ANTICHITA’ – CARTAGINE, TROIA, PERSEPOLI

00:00 – GODS OF EGYPT – CAPITOLO TRE – GUERRA ED IMMORTALITA’

01:00 – DRIVE UP

01:30 – TG5 START

RealTime

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 1 Episodio 11

20:30 – Cortesie per gli ospiti – Stagione 20 Episodio 25 – Prima TV

21:30 – Casa a prima vista – Stagione 1 Episodio 12

22:30 – La clinica della pelle – Stagione 6 Episodio 7 – Trucco eccessivo – Prima TV

23:25 – La clinica della pelle – Stagione 6 Episodio 6 – Sfida

00:20 – La clinica della pelle – Stagione 2 Episodio 4

01:15 – La clinica della pelle – Stagione 2 Episodio 5

02:10 – La clinica della pelle – Stagione 2 Episodio 6

Discovery Channel

18:10 – I segreti delle strutture: Spagna – Stagione 1 Episodio 2 – Ingegneria moderna

19:00 – I segreti delle strutture: Spagna – Stagione 1 Episodio 3 – Strutture romane

20:00 – I segreti delle strutture: Spagna – Stagione 1 Episodio 4 – Guerra civile

21:00 – Il Sole: storia di una stella

21:55 – Disastri in orbita – Stagione 1 Episodio 7 – Bloccati

22:50 – Disastri in orbita – Stagione 1 Episodio 8 – Senza fiato

23:45 – River Monsters – Stagione 2 Episodio 2 – Il pesce-serpente

00:40 – River Monsters – Stagione 2 Episodio 3 – Orrore in Alaska

Sky Uno

18:00 – Quattro matrimoni – Stagione 4 Episodio 1

18:55 – Pechino Express – Stagione 11 Episodio 8

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 1 – Sicilia – Val di Noto

22:25 – Pechino Express – Stagione 11 Episodio 8

00:35 – Cucine da incubo – Stagione 3 Episodio 8 – La Piazzetta

01:40 – Cucine da incubo – Stagione 3 Episodio 9 – Borgo San Lazzaro

02:45 – Quattro matrimoni – Stagione 3 Episodio 10

03:35 – MasterChef Australia – Stagione 15 Episodio 35

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:05 – Shooter

21:15 – Il Re – Stagione 2 Episodio 5

22:00 – Il Re – Stagione 2 Episodio 6

22:55 – Mercy

00:25 – Jurassic World Il regno distrutto

02:35 – Il Re Seconda Stagione Speciale

02:55 – First Kill

04:35 – Rambo: Last Blood

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:20 – Teen Spirit A un passo dal sogno

21:00 – Nanny McPhee Tata Matilda

22:45 – Blueback

00:30 – Questo O Quello Speciale Episodio 208 – 100x100cinema – Questo O Quello – 15/04

00:45 – A un metro da te

02:40 – Albert e il diamante magico

04:00 – Beautiful Creatures La sedicesima luna

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:05 – Il giorno in piu’

21:00 – Tu mi nascondi qualcosa

22:35 – Una lunga domenica di passioni

00:50 – Buongiorno papa’

02:40 – Passengers

04:35 – L’amore non va in vacanza

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:10 – Maria Regina di Scozia

21:15 – Barbie

23:15 – Crazy, Stupid, Love.

01:15 – Babylon

04:20 – Drive

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:20 – The Losers

21:00 – S.W.A.T. Squadra speciale anticrimine

23:00 – Segnali dal futuro

01:00 – Superman

03:20 – Supercollider

04:50 – Il destino di un cavaliere

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV