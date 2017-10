Festa del Cinema di Roma dal 31 ottobre al 2 novembre

Da martedì 31 ottobre a giovedì 2 novembre 2017 avrà luogo la Festa del Cinema di Roma che approda al Teatro Palladium, Piazza Bartolomeo Romano 8

Per la prima volta la Festa del Cinema di Roma approda al Teatro Palladium. Un’occasione importante di collaborazione tra la Festa e l’Università Roma Tre, che ha già avuto un precedente l’anno scorso, quando alcuni film sono stati proiettati al Dams di via Ostiense. È un primo segnale che il Teatro Palladium si apre anche al cinema e può diventare in futuro uno dei luoghi di fruizione del cinema “espanso” in città.

Quattro le proiezioni in programma, di cui la riproposta di un classico musical e di tre esempi di “nuovo documentario” Italiano. Martedì 31 ottobre, alle ore 20.30, sarà proiettato 42nd Street, di Lloyd Bacon (1933, 89’); a seguire, alle 22.00, Moravia Off di Luca Lancise (2017, 75’); giovedì 2 novembre alle 20.30 sarà la volta di Tracce di bene di Giuseppe Sansonna, (2017, 56’), seguito alle 22.00 da Italian Jobs: Paramount Pictures e l’Italia di Marco Spagnoli (2016, 90’). La serata del 31 ottobre sarà introdotta dal prof. Marco Maria Gazzano; quella del 2 novembre dalla prof.ssa Ivelise Perniola. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Programma:

Martedì 31 ottobre – ore 20.30: 42nd Street di Lloyd Bacon.

Martedì 31 ottobre – ore 22: Moravia Off. Scritto e diretto da Luca Lancise.

Giovedì 2 novembre- ore 20.30: Tracce di Bene. Regia: Giuseppe Sansonna.

Giovedì 2 novembre- ore 22: Italian Jobs: Paramount Pictures e l’Italia. Regia: Marco Spagnoli.

Prezzi spettacoli:

Intero € 15 / ridotto € 10 / studenti € 5