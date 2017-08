Gallipoli, tre giovani africani arrestati per detenzione ai fini di spaccio

GALLIPOLI – Nell’ambito dell’attività di contrasto al crimine diffuso – coordinata dal Questore di Lecce e svolta in perfetta sinergia con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza – è stata data attuazione alle operazioni di prevenzione e repressione dei reati di spaccio di stupefacenti nel tratto di litoranea che costeggia la Baia Verde, località in cui l’aggregazione giovanile è cospicua in ragione della numerosa presenza di locali notturni.

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno controllato complessivamente 10 cittadini extracomunitari, di cui 4 di nazionalità senegalese, 4 gambiani, un maliano e un nigeriano.

A conclusione delle perquisizioni, estese anche nelle pertinenze dei luoghi in cui stazionavano i fermati, è stata complessivamente rinvenuta marijuana per circa 58 grammi, confezionata in piccole dosi.

Dei soggetti fermati, tre – anche grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza – sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio e sono stati associati presso la casa circondariale di Lecce. Si tratta di un gambiano del 1996, di un senegalese del 1994 e di un maliano del 1995, tutti e tre gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Altri 4 soggetti sono stati invece segnalati ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 per uso personale non terapeutico. Uno di essi, di nazionalità italiana, ha subito il ritiro della patente di guida per aver circolato con la propria autovettura subito dopo l’acquisto di modico quantitativo di droga.

Oltre allo stupefacente, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro in quanto provento dell’attività delittuosa, circa 75 euro in banconote riposte negli indumenti delle persone arrestate.

Un fermato di nazionalità senegalese è stato espulso dal territorio nazionale con ordine del Questore di Lecce ed un fermato di nazionalità gambiana è stato invitato presso la Questura di Reggio Calabria per la trattazione della propria posizione amministrativa in Italia.