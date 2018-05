Il 19 e il 20 maggio il centro storico si colora con “Leverano in fiore”

LEVERANO – Il 19 e il 20 maggio torna nel centro storico di Leverano l’appuntamento con un evento prestigioso a livello regionale dedicato all’arte floreale: “Leverano in fiore”. Dopo alcuni anni di assenza, l’Amministrazione Comunale, in particolar modo l’assessorato alle Attività Produttive, ripropone una due giorni per omaggiare lo straordinario mondo dei fiori, di cui il Comune del Nord Salento è uno dei centri nevralgici di tutto il Sud Italia.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce, dal Gal Terra d’Arneo e vede la collaborazione della Pro Loco di Leverano, dell’associazione S.A.F.I.A. E20 e dell’associazione I-Train. Il centro storico di Leverano si prepara, dunque, a trasformarsi in un enorme giardino colorato, con l’obiettivo di accogliere le migliaia di visitatori che arriveranno da tutta la Puglia e da diversi Stati europei, pronti a lasciarsi meravigliare dalle spettacolari composizioni floricole che arricchiscono tutti i vicoli, le vie dell’antico arredo urbano e molte case storiche che i proprietari apriranno per l’occasione.

“Leverano in fiore” sarà un trionfo assoluto di colori e profumi con cui abbandonarsi all’incanto dei sensi. Saranno davvero tante le mirabilia da ammirare passeggiando sotto il cielo stellato di maggio, abbracciati dalle bellezze storico-architettoniche e artistiche che rendono il centro storico di Leverano uno dei borghi più affascinanti di tutto il Salento.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è prevista per sabato 19 maggio alle 10.30 alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, alle Risorse Agroalimentari, all’Alimentazione, alla Riforma Fondiaria, alle Foreste, Leonardo Di Gioia, del Presidente del Gal Terra d’Arneo, Cosimo Durante, e di tutte le autorità civili, militari e religiose.

L’assessore regionale Di Gioia e il primo cittadino di Leverano, Marcello Rolli, taglieranno assieme il nastro simbolico che darà il via alla rassegna. Quest’anno “Leverano in fiore” ospita la 5° edizione del concorso internazionale di arte floreale “Arteflorando”.

Con la regia di “S.A.F.I.A. E20” e del direttore artistico Francesco Durante, “Arteflorando” vedrà la partecipazione di oltre 40 artisti floreali, suddivisi in 14 squadre, provenienti da ogni parte del mondo (Spagna, Italia, Lituania, Ucraina, Danimarca, Lettonia, Russia, Stati Uniti d’America). Gli artisti si cimenteranno in un evento dall’altissimo livello professionale, unico nel suo genere.

A decretare i vincitori una giuria formata da maestri del settore provenienti da diversi Paesi europei, chiamati ad esprimere un parere sulla qualità e sulla fantasia degli addobbi realizzati. Saranno tre le prove a cui i 14 team verranno sottoposti: si comincia sabato dalle 9 alle 13 con l’Arrengement Outdoor; si prosegue dalle 15 alle 19 con una prova a sorpresa e si conclude domenica mattina, dalle 9 alle 13 all’interno del Chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie, con un’altra prova a sorpresa.

Sabato sera, alle 19.30, all’interno del Chiostro del Convento verrà conferito il premio “100 Mete d’Italia”, allietato dalla voce di Roberta Paladini accompagnata da Stefano Caputo. Numerose, poi, sono le mostre e le esposizioni da ammirare. All’interno del Palazzo degli ex-Combattenti, in piazza Roma, l’associazione Inachis-Leverano cura la Mostra di Bonsai e Pietre Vive Salentine di Maurizio Durante e Fernando Caputo.

Palazzo Gorgoni e la casa di Girolamo Marciano ospitano “Young Arti in Flower”: installazioni, estemporanee, laboratori artistici a cura del LUG – Laboratori Urbani Giovanili. Nella Torre federiciana si potrà ammirare la mostra “Il fascino delle piante” di Fabrizio Cillo per il Parco Culturale Girolamo Marciano.

Dalle ore 18 la Biblioteca Comunale Ferruccio Ratta accoglie “I fiori della biblioteca”, reading letterari e laboratori per creare dei libri pop-up per grandi e piccini, mentre in via San Cosimo ci sarà il Mercato Contadino a cura di Salento Km0. In piazza Fontana ci sarà una grande area espositiva per tutte le aziende del settore florovivaistico di Leverano che partecipano all’iniziativa. Un’occasione in più di promozione del comparto e di contatto diretto con i visitatori.

“Leverano in fiore”, inoltre, è anche il posto giusto dove assaggiare alcune delle eccellenze gastronomiche tipiche del territorio salentino con diversi stand che saranno dislocati nel centro storico. Uno spazio importante lo avrà naturalmente la musica. La colonna sonora di “Leverano in fiore” sarà il jazz, grazie alla partecipazione di diversi gruppi, collocati in più punti strategici all’interno di piazze e vie, per accompagnare con le proprie note il cammino dei visitatori.

In via Lunga il 19 maggio si esibiranno Gaia Rollo alla voce e Giancarlo Del Vitto alla chitarra; la domenica toccherà al duo composto da Alessandro Dell’Anna e Stefano Compagnone. Nel piazzale antistante la Chiesa Matrice, invece, il 19 maggio ci sarà il concerto del “Domy Siciliano Trio”, mentre la sera successiva sarà la volta del “Ladomì Duo”.

In via San Cosimo suoneranno i Cool plecs e il giorno dopo i Deux Lézards. In piazza Roma sabato 19 si esibirà Antonio Simmini Curia, pianista di fama nazionale, mentre l’ultima sera toccherà al duo composto da Carla Petrachi, pianista classica e jazz, cantante e musicista elettronica, accompagnata dalle percussioni di Andrea Luperto in un crescendo di ritmi e passioni dal jazz al tango alla bossanova con cui ripercorrere alcuni brani della musica d’autore italiana e straniera.

“Dopo alcuni anni di assenza, ritorna una delle più prestigiose manifestazioni del nostro paese, ‘Leverano in fiore’ – afferma il sindaco di Leverano, Marcello Rolli – Una rassegna che rappresenta la dinamicità e la forza di un settore trainante della nostra economia, quello florovivaistico. Si conferma la formula collaudata durante le precedenti edizioni: il patrimonio culturale del nostro centro storico, la musica e gli allestimenti floreali. La novità di questa rinnovata edizione è rappresentata dall’offerta enogastronomica. Questa manifestazione si aggiunge alle diverse iniziative già collaudate, tutte finalizzate alla promozione del nostro territorio che conferma sempre più la sua vocazione agricola, imprenditoriale e turistica”.

“Il settore florovivaistico, in particolare per ciò che riguarda il fiore reciso, è un comparto che necessita di un forte rilancio – sottolinea Sandro Leone, assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive del Comune di Leverano – ‘Leverano in fiore’ rientra proprio in quest’ottica di promozione del territorio, con un’attenzione particolare ad uno degli elementi chiave dell’economia leveranese che in questo momento necessita della vetrina migliore possibile per iniziare una strategia di rinnovamento”.