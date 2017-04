Italian Portablist Battle, il primo contest italiano dedicato allo scratch su giradischi portatili  

TREVISO – È il primo contest italiano dedicato ai DJ e allo scratch su giradischi portatili, un format che da anni spopola in tutto il mondo e che oggi, per la prima volta, approda in Italia. Si tratta di “Italian Portablist Battle”, la competizione, nata da un’idea di DJ Myke e MarvelMex, che ora entra nel vivo: sono appena terminate le iscrizioni ed ora toccherà ad una giuria d’eccezione composta dai migliori rappresentanti dell’arte del DJing in Italia selezionare i finalisti che si contenderanno il podio.

Il contest si svolgerà completamente sul web: ogni partecipante potrà scaricare dal sito Internet www.italianportablist.it un “looper” prodotto da IPB, contente le strumentali che andranno a costruire i round dove ogni concorrente si cimenterà con le proprie routine di scratch. Per ogni round è previsto un video e una routine differente alla quale verrà assegnato un punteggio dalla giuria composta da Dj Myke, Drugo, Simo G, Dj Spada, DJ Dops, Gengis, DJ Aladyn e Dj Stile. Verranno periodicamente pubblicate e aggiornate le graduatorie con i risultati dei vari round che andranno a comporre la classifica generale assegnare i vari punteggi fino al podio.

Ma il voto della giuria non sarà l’unico: grazie a Clipper Rolling Paper il pubblico diventa il vero protagonista, votando a proprio gusto il video che riterrà più divertente, originale e musicalmente accattivante. Accanto al contest ufficiale IPB, Clipper Rolling Paper, sponsor della gara, lancia la sfida pensata non solo a chi “suona” ma anche per chi sa “ascoltare”: si tratta del “Trofeo IPB Clipper Maniacs”, una vera e propria battaglia a colpi di like riservata all’enorme community di fan di Clipper. Per partecipare basterà accedere alla pagina Facebook di Clipper Rolling Paper destinata alla competition: qui i fan di Clipper potranno votare il loro artista favorito tra quelli selezionati nell’ambito di Italian Portablist Battle semplicemente cliccando like al video della sua performance. Il DJ che si aggiudicherà più like vincerà il premio del pubblico e il trofeo di Clipper.