Liam Gallagher all’Home Festival di Treviso

TREVISO – Venerdì 1° settembre a Treviso, per l’Home Festival, si esibirà Liam Gallagher, ex cantante degli Oasis. Dopo i berlinesi Moderat, Home Festival si svela sempre più internazionale con l’annuncio del secondo grande headliner.

Sarà proprio lui a calcare il main stage venerdì 1 settembre. La società che organizza l’evento, che lo scorso anno ha portato ottantotto mila spettatori in zona ex Dogana a Treviso, è orgogliosa di aver chiuso questa trattativa così importante. “Ma è solo l’inizio, a breve annunceremo altri nomi”, spiegano. “Stiamo infatti definendo tutta la line up, la nostra volontà è di chiudere i nomi principali a breve. In questi giorni abbiamo infatti programmato una raffica di annunci, tutti alle ore 12, tutti sulla nostra pagina di Facebook, destinata ad avere una impennata di visite dopo aver superato i centomila fan. Martedì scorso l’annuncio del primo grande headliner, i Moderat, e queste sono le prossime date nelle quali renderemo noti gli altri protagonisti di HF17: lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17”.

Il main stage dell’Home Festival è il palcoscenico ideale per l’ex frontman degli Oasis, Liam Gallagher. Il più piccolo dei fratelli di Manchester, ma anche il più ribelle: ha riscritto la storia del pop anni Novanta. Dopo lo scioglimento della band eterna rivale dei Blur e due album pubblicati con i Beady Eye “Different gear, still spending” del 2011 e “BE” del 2013, Liam esordisce con un album da solista. La notizia è fresca, pochi giorni fa l’icona del Britpop ha dichiarato l’uscita del nuovo disco entro la fine dell’anno che si intitolerà As you were e sarà pubblicato dalla Warner Music. “Le melodie sono fighe e i testi sono cazzutamente divertenti: suona davvero bene”, ha detto Gallagher. “Ma non vi farà arrovellare il cervello: non è i Pink Floyd e nemmeno i Radiohead. E’ musica per tirare avanti”.

Per festeggiare questo secondo headliner di Home Festival 2017 (da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre) gli organizzatori hanno deciso di aprire le prevendite “early bird” ad un prezzo promozionale di 22 euro. Finita questa finestra, il costo per la serata del primo settembre di Home Festival salirà a 29 euro. Informazioni e modalità di acquisto nella sezione “ticket” di www.homefestival.eu.

Ad oggi gli headliner di HF17 annunciati sono: Moderat il 31 agosto e Liam Gallagher il 1° settembre.