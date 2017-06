Linkin Park, successo per l’album “One More Light”

MILANO – Anticipato dal primo singolo Heavy, feat. Kiiara, e’ uscito nelle scorse settimane “One More Light”, il nuovo album dei Linkin Park. Nel rispetto della loro continua evoluzione e trasformazione, la rock band già vincitrice di 2 Grammy Awards e, con oltre 70 milioni di dischi venduti, stupisce ancora i suoi fan con un album molto intimo in cui sono racchiusi i successi e i fallimenti dei suoi componenti.

L’album è, infatti, costruito sulle storie personali, uno sguardo più intimo e privato della vita dei 6 musicisti, considerati non solo come artisti, ma anche come amici, mariti, genitori ed esseri umani. Questo approccio nella realizzazione di ‘One More Light’ si è riflesso anche sul processo creativo che questa volta è partito dai testi, per terminare con la musica. In linea con i temi dell’album, la copertina, tratta da una foto di Frank Maddocks scattata a Venice Beach, ritrae una giornata trascorsa in una dimensione familiare.

“All’inizio volevamo sfidare noi stessi a livello musicale, ma poi il lavoro ha preso una piega molto personale – racconta Chester Bennington – così ho cantato di aneddoti conosciuti solo da mia moglie e dai miei amici più intimi e l’ho fatto perché ci sono persone che sicuramente hanno vissuto le mie stesse esperienze e ci fa sentire bene sapere che non siamo soli”

‘One More Light’ è il settimo album della band di Los Angeles. Il loro primo disco, ‘Hybrid Theory’, è l’album di debutto di maggior successo di questo secolo nel loro paese ed è stato certificato “album di diamante” con oltre 10 milioni di copie vendute. I LINKIN PARK hanno vinto molti Premi oltre ai 2 Grammy Award, tra questi 5 American Music Award, 4 MTV VMA Award, 10 MTV Europe Music Award e 3 World Music Award. In Italia 5 album in studio e il live hanno raggiunto la certificazione ORO per le vendite. I Linkin Park sono stati in concerto ieri sera in Italia per l’I-Days Festival di Monza, registrando un grande successo.