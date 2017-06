Massimo Giletti torna su Rai1 con il primo “Speciale L’Arena”, in onda domenica 18 giugno

ROMA – Quali sorprese hanno ancora in serbo Al Bano e Romina per i loro milioni di fans? E perché Romina, dopo tanti anni di separazione, ha recentemente dichiarato che per la Chiesa è ancora sposata ad Al Bano e non desidera minimamente l’annullamento? Si profila un riavvicinamento?

A questo e altri interrogativi cercherà di rispondere Massimo Giletti, ripercorrendo la storia di una delle coppie più amate dagli italiani nel primo degli appuntamenti con “Speciale L’Arena”, in onda domenica 18 giugno alle ore 14 su Rai1.

Un racconto intenso e sorprendente, fatto di testimonianze inedite e filmati curiosi, come quello dell’incontro a Cellino San Marco tra Linda Christian, grande diva di Hollywood e mamma di Romina, e Iolanda, forte donna del Sud e madre di Al Bano. Un racconto che passa anche attraverso la dolorosa scomparsa della primogenita Ylenia, di cui Al Bano torna a parlare dopo un lungo silenzio proprio con Massimo Giletti.

Nel primo dei cinque appuntamenti speciali anche la favola moderna e tutta “social” di Chiara Ferragni e Fedez, e la storia di una coppia inossidabile, quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi.

Un’Arena in versione estiva e leggera, ricca di ospiti e testimonianze video, che dopo gli ascolti record che l’hanno accompagnata nella lunga stagione invernale, torna a grande richiesta nei pomeriggi domenicali di Rai1 fino al 23 luglio.