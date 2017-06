“Mi hai fatto fare tardi”, il nuovo singolo di Nina Zilli

ROMA – Nina Zilli torna sulla scena musicale con il nuovo singolo, “Mi hai fatto fare tardi”, disponibile in tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l’album inedito atteso per il 1° settembre, a due anni dall’ultimo lavoro discografico “Frasi&Fumo”. Sui social di Nina diversi personaggi e amici del mondo dello spettacolo hanno annunciato in anteprima l’arrivo del singolo: da Fiorello a Fedez, passando per Valentino Rossi, Fiorella Mannoia, Claudio Bisio e molti altri…

E’ una canzone dai suoni urbani, prodotta da Michele Canova e nata dalla collaborazione di Nina con Calcutta, Dario Faini e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il testo ironizza sul tema dell’amore: “Quanto mi hai fatto fare tardi se l’amore è una partita noi siamo rimasti sopra gli spalti – quanto mi hai fatto fare tardi per vedere l’alba poi neanche mi guardi”. Il singolo è accompagnato da un video, online su Vevo, diretto da Fabrizio Conte.

Per Nina, il brano “gioca con le pene d’amore e le prende sportivamente, parlando di partite e di spalti! A tutti è capitato di perdere tempo con qualcosa o qualcuno, l’importante è non fare troppo tardi e capirlo in tempo”.