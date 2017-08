Raphael Gualazzi all’Auditorium Conciliazione di Roma 8 dicembre 2017

Raphael Gualazzi aggiunge nuove date al calendario del “Love Life Peace TOUR”

Raphael Gualazzi sarà a Roma l’8 dicembre, all’Auditorium Conciliazione. L’artista sarà accompagnato da una eccezionale band. Apertura porte: h 20. Inizio concerto: h 21.

Sei musicisti tutti polistrumentisti. Una sezione fiati composta da tromba, sax e trombone. Una sezione ritmica con chitarra, contrabbasso (o basso elettrico), batteria. Raphael si alternerà tra piano e tastiera. Il “Love Life Peace TOUR” è presentato a Roma da The Base. Il tour è una produzione di Massimo Levantini per Live Nation.

La setlist spazierà dai nuovi brani di “Love Life Peace” fino ai grandi successi contenuti negli album “Reality and Fantasy” e “Happy Mistake”. La tournée prende il nome dall’album omonimo uscito lo scorso settembre su etichetta Sugar e certificato Disco D’Oro.

Le prevendite delle nuove date si aprono venerdì 4 agosto su ticketone.it. Da martedì 8 agosto in tutti i punti vendita Box Office Lazio.

Prima di questi live, Gualazzi il 13 ottobre sarà protagonista di un appuntamento speciale a Parigi (prodotto da International Music and Arts). In occasione dell’uscita europea di Love Life Peace prevista per il 6 ottobre, si esibirà al Flow, un suggestivo bateau bistrot sulla Senna in un concerto di grande effetto scenografico e musicale.

Nel cuore dell’Invalides, quartiere parigino alla moda e pieno di fascino, l’artista eseguirà le nuove versioni internazionali dei brani dell’album. Riarrangerà i brani nella sua particolare dimensione di ‘divertissement’, facendo scorrere vorticosamente le dita sui tasti del pianoforte e sfiorando l’unicità dei colori del jazz, la dolcezza di alcune pop ballad, il ritmo incalzante delle sonorità latine tradizionali, l’intensità della musica soul e R’n’B.

PREZZO BIGLIETTI:

POLTRONISSIMA € 40,00 + € 6,00. POLTRONA € 35,00 + € 5,25. I GALLERIA € 30,00 + € 4,50. II GALLERIA € 28,00 + € 4,20. III GALLERIA € 25,00 + € 3,75 BALCONATA I € 35,00 + € 5,25. BALCONATA II € 35,00 + € 5,25.

Circuiti di prevendita:

Ticketone – www.ticketone.it. Box Office Lazio.