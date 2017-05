Roaming, 3 anticipa il servizio per telefonare in Europa al costo della tariffa nazionale

ROMA – I clienti 3, in linea con il claim “The future you want” del brand, possono utilizzare, dall’8 di maggio, al costo delle tariffe nazionali, i propri servizi di telefonia mobile negli stati dell’Unione Europea.

Tutti i clienti 3, dunque, hanno la possibilità di chiamare, inviare SMS e navigare come se fossero a casa propria, nonostante si trovino all’estero.

3, in questo modo, offre un ulteriore vantaggio ai propri clienti, anticipando le nuove disposizioni che entreranno in vigore il 15 giugno per tutti gli operatori, secondo quanto disposto dal Parlamento europeo.

I clienti 3 possono contare sulle infrastrutture di Wind Tre, il più grande operatore nazionale di telefonia mobile che sta realizzando importanti investimenti nel digitale per servizi sempre più affidabili e veloci. Maggiori informazioni su www.tre.it.