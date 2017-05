Rolling Stones di nuovo in tour, unica tappa italiana a Lucca

Per l`unica data Italiana di questo tour i Rolling Stones hanno scelto Lucca e la Toscana, un’area che ha sempre esercitato su di loro un grande fascino. Il concerto si svolgerà in una location mai utilizzata prima che avrà come sfondo le meravigliose Mura di cinta medievali, simbolo indiscusso della città, che hanno da poco festeggiato i loro 500 anni. La serata servirà anche a celebrare i 20 anni del Lucca Summer Festival.

Come sempre, i Rolling Stones regaleranno ai loro fan europei una set list ricca di grandi classici come “Gimme Shelter”, “Paint It Black”, “Jumpin’ Jack Flash”, “Tumbling Dice” e “Brown Sugar” ma includeranno anche un paio di nuovi brani e alcune sorprese scelte casualmente dal loro repertorio. Per gli spettacoli del tour “Stones No Filter”, sveleranno una spettacolare nuovissima produzione e un palco allo stato dell’arte.

Il tour è prodotto da Concerts West. Keith Richards ha commentato, “Ehi ragazzi, arriviamo. Ci vediamo lì!”. Mick Jagger ha commentato, “Sono così emozionato di essere in tour in Europa questo autunno e tornare in luoghi familiari e vederne alcuni in cui non siamo mai stati prima”.

“Quella del 23 settembre, quando in città si esibiranno i Rolling Stones, sarà una data storica”. Lo ha detto il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Il primo cittadino è entusiasta ed elogia il lavoro fatto per arrivare al risultato: “Ebbene sì”, ha dichiarato, “le Mura amplificheranno le note dei Rolling Stones. Un concerto mai visto che farà di Lucca la capitale mondiale della musica. Una capitale che da qualche anno attrae cose incredibili”.

“Lucca ha battuto la concorrenza di città come Venezia. I Rolling Stones hanno scelto Lucca anche per il fascino della location e della Toscana che amano da sempre”. Così il promoter italiano Mimmo d’Alessandro stamani in una conferenza stampa per illustrare il concerto dei Rolling Stones il 23 settembre sotto le Mura di Lucca, unica data italiana del tour europeo della band. D’Alessandro ha anche spiegato che per portare i Rolling Stones a Lucca è servito un “lavoro di 16 mesi” e che, per Lucca, che da 20 anni ospita il Summer Festival, “rappresenta un successo storico”.

Prenderà il via giovedì 11 maggio la prevendita esclusiva per tutti i Titolari American Express dei biglietti per l’unica data italiana dei Rolling Stones, che si terrà il 23 settembre al Lucca Summer Festival.

Sarà possibile acquistare i biglietti a partire dalle ore 9 di giovedì 11 maggio alle ore 9 di sabato 13 maggio.

I moltissimi fans italiani della band che ha fatto la storia del Rock n’ Roll avranno così la possibilità di rivedere i propri beniamini tornare in Italia tre anni dopo il concerto tenutosi al Circo Massimo di Roma nel giugno 2014.

L’accordo è stato siglato con AEG Presents, e i titolari American Express potranno garantirsi i biglietti per il concerto con due giorni di anticipo rispetto all’apertura della vendita al pubblico, prevista dalle ore 10 del 13 maggio.

Il servizio di prevendita sarà accessibile tramite il sito http://www.ticketone.it/americanexpress oppure chiamando il call center TicketOne al 892.101, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17.30.

American Express permette ai propri Titolari appassionati di musica di accedere più facilmente ad alcuni degli eventi musicali nazionali e internazionali più attesi, ottenendo per primi i biglietti disponibili e in anticipo rispetto alle normali prevendite.