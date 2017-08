Roma Capitale del cinema: la storia e i quartieri da pellicola in un’infografica

ROMA – Lo stretto rapporto tra Roma e il cinema dura ormai da decenni. Sono tanti i film che, nel corso degli anni, hanno avuto come sfondo la Città Eterna e non solo. Sono innumerevoli infatti gli eventi e le iniziative cinematografiche che ogni anno vengono organizzate nella Capitale. Non a caso, con l’arrivo dell’estate, è stato rinnovato il consueto appuntamento con il cinema all’aperto e, in vista di questo, Unopiù, azienda specializzata in arredamento e famosa per aver fornito l’amaca Amanda al film premio Oscar di Paolo Sorrentino La Grande Bellezza, ha realizzato l’infografica Roma città del cinema che ripercorre la storia del cinema a Roma.

A testimoniare l’importanza che ha il grande schermo a Roma, è anche il numero dei cinema: sono 351 le sale cinematografiche presenti sul territorio romano e 161.056 gli spettacoli tenutosi in sei mesi. Ma quando ha iniziato a prender piede il cinema a Roma? Come riporta l’infografica, la storia del cinema romano inizia nel 1924 con la fondazione dell’Istituto Luce e poi, a 10 anni di distanza, di Cinecittà. Da lì in poi il cinema romano ha fatto passi da gigante, passando dai primi documentari fino ad arrivare a veri e propri capolavori cinematografici: da Roma città aperta fino a La Grande Bellezza. Per non parlare poi dei grandi attori romani: Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Carlo Verdone per citarne alcuni.

Roma è un set cinematografico perfetto per qualsiasi genere di film. Sono tante le pellicole che, grazie alla maestosità dei monumenti e la bellezza dei vicoli e dei quartieri, sono diventati famosi: non si può non pensare alla Dolce Vita senza avere davanti agli occhi la scena della Fontana di Trevi con Marcello Mastroianni e Anita Ekber, a Vacanze Romane senza avere in mente la scena in cui Gregory Peck si sottopone alla prova della Bocca della Verità oppure alla Grande Bellezza senza pensare ai luoghi di Roma immortalati alla perfezione da Sorrentino: il Colosseo, le Terme di Caracalla, il Gianicolo o Palazzo Spada.

Oltre ad essere il set cinematografico più bello del mondo, Roma è sede anche degli eventi cinematografici più importanti: il David di Donatello, Globo d’Oro e il Festival del Cinema. Una città perfetta, splendida ed Eterna. Una città da Premio Oscar.