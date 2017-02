Sanremo 2017, Ermal Meta in gara con ‘Vietato morire’

SANREMO – “Vietato morire” è il brano che Ermal Meta presenterà alla 67esima edizione del Festival di Sanremo in gara tra i Big.

Venerdì 10 febbraio verrà distribuito in tutti i negozi e digital store da Artist First ‘Vietato morire’, doppio CD in vendita a prezzo di un album singolo che conterrà anche ‘Umano’, per certificare questo percorso e per permettere a chi ancora non l’ha fatto di conoscere il lavoro integrale di Ermal Meta.

Ci saranno 9 brani inclusi in ‘Umano’ e 9 nuove canzoni per “Vietato morire”, tra le quali 2 featuring che impreziosiscono il progetto: Elisa in ‘Piccola Anima’ e Luca “Vicio” Vicini (Subsonica) ne ‘La Vita Migliore’.