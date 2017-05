MILANO – Dopo un’attesa lunga due anni The Kolors tornano con il nuovo album ‘You’ (Baraonda/Artist First), disponibile da domani in tutti i negozi, su iTunes, Apple Music e su tutte le piattaforme digitali.

‘You’ – successore del quattro volte platino ‘Out’ e anticipato dal singolo What Happened Last Night (feat. Gucci Mane & Daddy’s Groove), il cui video è stato girato a Tokyo da YouNuts Productions – è stato registrato tra Milano e Londra e vede la partecipazione di Gucci Mane, star americana del rap, e degli ex Oasis Andy Bell e Gem Archer. Alla produzione hanno preso parte Tommaso Colliva (Muse) e Daddy’s Groove (Bob Sinclar, Britney Spears, David Guetta), mentre in fase di missaggio hanno lavorato ‘Spike’ Stent con il suo team (Beyoncé, Coldplay, Ed Sheeran, Madonna, Muse).

Il progetto grafico di ‘You’ è a cura di Sergio Pappalettera dello Studio Prodesign. The Kolors partiranno domani per il tour degli instore, e a luglio e agosto saranno in tutta Italia per una serie di appuntamenti live organizzati da F&PGROUP (Info www.fepgroup.it):

08/07 BELLARIA IGEA MARINA (RN) – Area Porto Canale 10/07 MAROSTICA (VI) – Piazza Degli Scacchi 15/07 COMO – Arena Teatro Sociale 11/08 MARINA DI CASTAGNETO (LI) – Marina Arena – Bolgheri Festival 12/08 MARINA DI PIETRASANTA (LU) – Teatro La Versiliana 16/08 PAESTUM (SA) – Teatro Dei Templi 18/08 ZAFFERANA ETNEA (CT) – Anfiteatro Falcone E Borsellino 19/08 PALERMO – Teatro Di Verdura.