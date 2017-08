TrentinoInJazz 2017 e Panorama Music tra Jazz e canzone d’autore

Giovedì 17 agosto ospiti in Val di Fassa i tre giovani cantautori fassani: tre performance del TrentinoInJazz 2017. Si parte con Martina Iori

Appuntamento tra jazz e canzone d’autore, giovedì 17 agosto, con il nuovo concerto di Panorama Music. La sezione della Val di Fassa del TrentinoInJazz, focalizzata sui live in alta quota. Concerto del giorno con Martina Iori, Marco Mattia e Stefano Merighi. I tre cantautori si esibiranno a Pozza di Fassa. Ore 13:00.

Concerto a ingresso gratuito. Il biglietto per la funivia del Buffaure a carico dei partecipanti. In caso di maltempo il concerto si terrà alle 14:30 presso il Padiglione Manifestazioni di Pozza di Fassa.

Martina Iori:

Fassana doc al punto da privilegiare il ladino anche nelle sue canzoni. Ha all’attivo il disco “Amore e Buscofen”. Marco Stagni al contrabbasso e Enrico Tommasini alla batteria. Dal vivo con Martina anche giovedì 17. La carriera di Martina inizia a 8 anni, quando si classifica terza allo Zecchino d’oro. Oggi, a soli 21 anni, sta per laurearsi in violino al Conservatorio di Bolzano. Suona anche chitarra, flauto, piano e ukulele. Dopo aver vinto due concorsi internazionali riservati alle lingue minoritarie (canta soprattutto in ladino).

Prossimo appuntamento TIJ 2017:

Gaia Mattiuzzi e Pasquale Mirra, San Pellegrino, domenica 20 agosto.

INFO: http://www.trentinojazz.com/ e http://www.facebook.com/trentinoinjazz

Trentino Cultura: https://www.cultura.trentino.it/Rassegne/TrentinoInJazz-2017