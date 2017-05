‘Un goal per l’Italia’, diretta tv da Norcia per raccogliere fondi

NORCIA (PERUGIA) – “Le squadre dilettantistiche sono il vero tessuto umano e sociale dei territori”. Lo ha detto Carlo Tavecchio (foto), presidente della Figc, nel corso della trasmissione di ieri sera su RaiUno da Norcia, durante la quale sono stati raccolti fondi per l’iniziativa ‘Un goal per l’Italia’, lanciata proprio dalla Federcalcio per la rinascita dello sport nei 134 Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma.

Nel corso della serata, condotta da Marco Liorni e Serena Rossi, sono intervenuti numerosi calciatori di serie A (Matri, Nagatomo, Florenzi, Falcinelli) presidenti o dirigenti di club (Ferrero, Zanetti) e cantanti (Venditti, Tiromancino, Vecchioni). L’arbitro di serie A Paolo Tagliavento ha ricordato di aver diretto, da giovane, un derby Cascia-Norcia, mentre la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca proprio nel centro nazionale nursino di scherma ha preparato le sue gare.