‘Uno Zecchino per la mamma’ domenica 14 maggio per la Festa della Mamma

ROMA – Domenica 14 maggio, alle ore 18, su Rai YoYo (canale della Direzione Rai Ragazzi) – e in streaming su Rai Play – andrà in onda lo speciale “Uno Zecchino per la Mamma”. Un’ora di musica, letture e divertenti clip in compagnia di Carolina Benvenga, Gipo (Oreste Castagna), Fata Ariele (Greta Pierotti) e il cavallo Lallo.

Insieme a loro i bimbi del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni che, in uno studio tv trasformato in laboratorio creativo, regaleranno a tutte le mamme del mondo delle meravigliose sorprese musicali.

Nell’anno del 60° Zecchino d’Oro le mamme saranno festeggiate attraverso un viaggio musicale lungo la ricca storia della musica dell’Antoniano con brani come “Dove vanno i sogni al mattino” del 59º Zecchino d’Oro e “Silenzio” del 54º Zecchino d’Oro.

Fata Ariele trasformerà in poesia il brano “Quattro chiacchiere in Famiglia” del 13° Zecchino d’Oro con cui racconterà l’intensità e l’amorevole rapporto madre-figlia e di quanto sia più forte di qualsiasi distanza.

Lallo regalerà il suo originale poema dedicato alle mamme, mentre Carolina mostrerà quali soliste delle passate edizioni dello Zecchino d’Oro sono oggi mamme! Lo speciale prevede anche di divertenti clip con Mr. Lui. Nel corso della trasmissione sarà raccontato anche l’impegno di Antoniano Onlus e dei suoi tanti progetti attraverso gli occhi di mamma Annalisa che parlerà dell’accogliente mondo che lei e il suo bimbo hanno trovato in Antoniano Insieme.

L’ora di festa su Rai YoYo si concluderà a ritmo di danza con la Zecchino d’Oro Baby Dance.