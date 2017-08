Da venerdì 11 agosto arrivano su Rai YoYo “Le storie di paura di Masha”

ROMA – Arrivano su Rai YoYo “Le storie di paura di Masha”. Da venerdì 11 agosto, alle ore 22.10, tutti i giorni, andrà in onda il secondo spin-off della serie “Masha e Orso”, l’ormai famosa produzione russa realizzata in CGI.

Anche questa nuova serie conserva la leggerezza della commedia che ha portato al successo la serie principale. Nell’esordio di ogni episodio Masha cattura subito l’attenzione seminando anche qualche inquietudine. Qualcuno ha paura del buio? Qualcuno ha paura dell’acqua? Ma il suo importantissimo compito è chiarire una volta per tutte ai suoi vecchi o nuovi amici che non c’è nulla da temere nell’affrontare le nostre paure. Ci penserà lei a rasserenare tutti con mille esempi che dall’iniziale atmosfera dei racconti di paura, accompagnerà grandi e piccini verso la tranquillità. Diradato ogni timore, alla fine di ogni racconto la fiducia che Masha ha in se stessa contagerà tutti.