Weekend più caldo dell’anno e lotta alle zanzare tigre: i consigli per difendersi

MILANO – Protagonisti indiscussi di ogni estate, le zanzare tornano a dare il tormento. Ronzii e punture non lasciano tranquilli e rischiano di rovinare serate al mare, cene in campagna e passeggiate in città. Ma per sconfiggere un nemico, l’unica arma efficace è conoscerlo a fondo.

Per questo motivo Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, ha fornito i consigli per difendersi dalla zanzara tigre, la specie più temuta.

C ome fare a neutralizzarne gli effetti ?

“Prevenire è sempre il rimedio più consigliato – sottolinea Valeria Paradiso, Responsabile Tecnico di Anticimex Italia – Le zanzare possono essere molto fastidiose. Spesso rinunciamo al piacere di stare sul terrazzo o nel giardino di casa per evitare le punture; altre volte ancora rappresentano un problema per la salute pubblica. I piccoli accorgimenti, come i prodotti repellenti da usare sul corpo e nei piccoli ambienti, possono aiutare a creare una barriera protettiva, ma non sono la soluzione. Per liberare seriamente le nostre città dall’invasione delle zanzare occorre pianificare interventi mirati e continuativi almeno da marzo a tutto ottobre, avvalendosi di esperti del settore e del coinvolgimento attivo dei cittadini, che giocano un ruolo fondamentale per le aree private”.

I 7 consigli di Anticimex per evitare le zanzare di giorno e di notte