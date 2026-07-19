A LiberEvento arrivano Paolo Kessisoglu, Teresa Manes e Franco Berrino

PORTOSCUSO – La XV edizione del Festival Culturale LiberEvento prosegue il suo viaggio tra libri, cultura e territori con una nuova settimana di appuntamenti che, dal 21 al 28 luglio, porterà nel Sulcis Iglesiente e nel Sud Sardegna alcuni tra i protagonisti più autorevoli del panorama culturale italiano.

Organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga ETS e riconosciuta tra le principali rassegne letterarie della Sardegna, la manifestazione continua a fare della cultura un’occasione di incontro e confronto, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico del territorio. Un percorso che attraversa piazze, parchi, siti minerari e luoghi simbolo della Sardegna sud-occidentale, trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto dove libri, autori e pubblico si incontrano in un dialogo capace di raccontare il presente e immaginare il futuro.

Il programma della settimana propone un calendario ricco di incontri che spaziano dalla narrativa alla divulgazione scientifica, dalla medicina alla psicologia, dall’educazione all’impegno civile. Scrittori, medici, giornalisti e divulgatori accompagneranno il pubblico in un percorso di approfondimento sui temi della contemporaneità, confermando la vocazione di LiberEvento a offrire occasioni di riflessione accessibili a un pubblico sempre più ampio.

Ad aprire la settimana, martedì 21 luglio, sarà Antonio Boggio, che alle 21.30, nel suggestivo Parco San Leonardo di Perdaxius, presenterà “Nero Mediterraneo” (Mondadori, 2026), in dialogo con Manuela Perria. Un thriller che intreccia mistero, tensione narrativa e attualità, accompagnando il lettore in un viaggio tra ombre, traffici e verità nascoste nel cuore del Mediterraneo.

Mercoledì 22 luglio il Festival farà tappa a Capoterra, dove alle 21.30, nel Parco Urbano, sarà ospite Valerio Rosso, medico psichiatra e psicoterapeuta tra i più seguiti in Italia. Attraverso il suo ultimo libro “Lifestyle Medicine: Più salute, più energia, più vita” (Mondadori 2026), in dialogo con la giornalista Sara Vigorita, guiderà il pubblico in una riflessione sul rapporto tra salute mentale, benessere psicologico e società contemporanea, affrontando con rigore scientifico e linguaggio accessibile temi di grande attualità.

La settimana proseguirà giovedì 23 luglio con un doppio appuntamento. A Sarroch, nel Parco di Villa Siotto, alle 21.30 sarà protagonista Teresa Manes, che presenterà, in dialogo con la giornalista Sara Vigorita, il suo intenso racconto “Andrea. Oltre il ragazzo dai pantaloni rosa” (Fabbri editore 2025), dedicato alla memoria del figlio, trasformando una dolorosa esperienza personale in un forte messaggio contro il bullismo e a favore dell’educazione al rispetto, all’ascolto e all’empatia.

Nella stessa serata il Festival sarà anche a Portoscuso, dove Armando Saldarini incontrerà alle 21, il pubblico presentando la sua opera “Dietro la bacchetta. Una vita con e per le bande amatoriali”; un testo che si fa scrigno di esperienze, emozioni e riflessioni, rivolte soprattutto a direttori e direttrici di bande amatoriali. “Il fine non è istruire, ma stimolare il dialogo e la consapevolezza sul ruolo profondo e umano del direttore di banda. Un viaggio personale che diventa un invito collettivo alla ricerca di quel prezioso “io direttore” spesso dimenticato”. L’evento sarà moderato da Ambra Beretta, direttore artistico Ass. bandistica E. Porrino di Portoscuso. Al termine della presentazione seguirà “Note in crescendo”, Concerto finale del Campus per Junior Band realizzato in collaborazione con la Federazione Bande Musicali della Sardegna.

Venerdì 24 luglio LiberEvento invece, raggiungerà la suggestiva Spiaggia di Is Solinas, a Masainas, dove alle 20.30 sarà ospite Daniel Lumera, tra i massimi esperti internazionali di benessere, meditazione e scienze della qualità della vita. Presenterà “Scegli la tua vita. Vocazione, significato, talento: come trovarli dentro di sé” (Solferino, 2025), in dialogo con Sara Vigorita, accompagnando il pubblico in un percorso dedicato alla consapevolezza, alla crescita personale e alla ricerca del proprio equilibrio interiore. Prima della presentazione del libro sarà possibile effettuare un’Escursione lungo la costa sulcitana di Masainas a cura di Janas escursioni. Per info e prenotazioni +39 351 9667593 – www.janasescursioni.com.

Lumera replicherà la presentazione anche il giorno dopo a Capoterra presso il Parco Urbano (ore 20). Il fine settimana sarà inaugurato da Paolo Kessisoglu, che sabato 25 luglio, alle 21.30, sarà protagonista al Nuraghe Seruci di Gonnesa, dove presenterà “Ieri è il momento giusto” (Solferino, 2026), in dialogo con Claudia Sanna. In quest’occasione, prima della presentazione del libro sarà possibile effettuare un’Escursione “Alla scoperta di Gonnesa: serale a Porto Paglia tra tonnare e pirati” a cura di Janas escursioni (attività gratuita). Per info e prenotazioni: 351/9667593 – www.janasescursioni.com.

L’autore replicherà l’incontro domenica 26 luglio, ore 21.30 nel Giardino della Casa Baronale di Teulada, offrendo al pubblico una riflessione intensa e ironica sul tempo, sulle relazioni e sul valore delle seconde possibilità. La settimana si concluderà con Franco Berrino, medico ed epidemiologo tra le voci più autorevoli sui temi della prevenzione e dei corretti stili di vita. Lunedì 27 luglio, alle 21.00, sarà protagonista al Villaggio Minerario Asproni di Iglesias, mentre martedì 28 luglio, alle 21.30, incontrerà il pubblico nel Parco Urbano di Capoterra. In entrambe le occasioni presenterà “Il nostro veleno quotidiano” (Solferino, 2025), proponendo una riflessione sull’alimentazione, sull’ambiente e sulle scelte quotidiane che incidono sulla salute e sul benessere delle persone.

L’appuntamento di Iglesias offrirà al pubblico un’esperienza che andrà oltre la presentazione del libro. Prima dell’incontro, alle 18.45, sarà infatti possibile partecipare a una visita guidata del Villaggio Minerario Asproni, comprensiva della visita a Casa Asproni, con prenotazione obbligatoria (prenotabile alla pagina PRENOTA ORA del sito LiberEvento) e servizio a pagamento (10 euro a persona).

Per raggiungere la location sarà inoltre disponibile un servizio navetta in fuoristrada, anch’esso facoltativo e a pagamento (per info e prenotazioni: 348 918 3262), curato dall’Associazione Off Road Sud Sardinia. Al termine della presentazione seguirà il concerto “Danze dal mondo per flauto e chitarra”, con Annamaria Carroni al flauto e Giuseppe Zinchiri alla chitarra, quindi una degustazione enogastronomica realizzata in collaborazione con la Cantina Funtan’e Mari, per concludere la serata all’insegna della cultura, della musica e delle eccellenze del territorio.

Con questa nuova settimana di appuntamenti, LiberEvento conferma la propria vocazione a promuovere il dialogo tra autori e lettori, offrendo occasioni di confronto sui grandi temi della contemporaneità e valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del Sud Sardegna. Il programma della XV edizione proseguirà nelle settimane successive con numerosi altri protagonisti del panorama culturale nazionale, consolidando il ruolo di LiberEvento come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate culturale sarda, grazie a una proposta che unisce grandi autori, attenzione ai territori e un dialogo sempre vivo con il pubblico”.