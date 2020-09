Addestramento sul ghiacciaio di Indren-Bors per gli elisoccorritori

ALAGNA VALSESIA (VC) – Nella giornate del 2 e 4 settembre gli elisoccorritori che prestano servizio presso il reparto volo Piemonte, hanno effettuato un addestramento in quota (circa 4000mt.) sul ghiacciaio di Indren-Bors (punta Giordani) ad Alagna Valsesia (VC). L’attività era finalizzata ad affinare le tecniche di soccorso in ambienti impervi e in quota.

I vigili del fuoco hanno utilizzato la cabinovia e la funivia per raggiungere i 3200 mt di Punta Indren, da dove sono iniziate le operazioni di addestramento vero e proprio e l’ascesa verso Punta Giordani.

L’esercitazione ha previsto sia attività di progressione con ramponi e picozza con ascesa in conserva in terreno impervio, sia la simulazione di soccorso e recupero di persone cadute in un crepaccio.