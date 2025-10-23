Al via dal 28 ottobre “L’affine del mondo”, il nuovo tour teatrale di Gio Evan

CREMA – Al via dal 28 ottobre a Crema “L’affine del mondo”, il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (https://www.ticketone.it/artist/gio-evan). Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. In quattro atti, “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni.

A teatro, Gio Evan presenterà inoltre il nuovo album “L’ELEGANZA DEL MANGO”, un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della semplice discografia, intrecciando poesia e canzone in un unico flusso. Con questo disco, distribuito da ADA Music, l’artista conferma la sua vocazione di “pensa-autore”, capace di unire scrittura, filosofia ed emozione in un linguaggio accessibile ma mai banale.

Le date

28 ottobre al Teatro San Domenico di Crema – SOLD OUT

29 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine

30 ottobre al Teatro Comunale di Belluno

31 ottobre al Teatro Santa Chiara di Trento

6 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma – SOLD OUT

8 novembre al Nuovo Teatro Carisport di Cesena

9 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano

10 novembre al Teatro Verdi di Firenze

11 novembre al Teatro Moderno di Grosseto

17 novembre al Teatro Filarmonico di Verona – SOLD OUT

18 novembre al Teatro Colosseo di Torino – SOLD OUT

25 novembre al Teatro Duse di Bologna – SOLD OUT

26 novembre al Teatro Ivo Chiesa di Genova

29 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona)

30 novembre al Teatro Massimo di Pescara

4 dicembre al Teatro PalaUnical di Mantova

9 dicembre al Teatro Acacia di Napoli

10 dicembre al Teatro Team di Bari

11 dicembre al Teatro Garden di Rende (Cosenza)

12 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania

13 dicembre al Teatro Golden di Palermo

2 luglio a Bologna al Parco delle Caserme Rosse (Sequoie Music Park)

5 luglio al Parco della Certosa di Collegno (Torino) in occasione del Flowers Festival

Radio Zeta è la radio partner ufficiale del tour “L’affine del mondo”.