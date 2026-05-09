In scena a Roma «Per quattro piante di marijuana sul balcone. Un racconto televisivo» di Walter Croce

ROMA – Sabato 16 maggio, alle ore 17 nel Teatro Tor Bella Monaca di Roma, in via Bruno Cirino 5, si terrà la presentazione del volume «Per quattro piante di marijuana sul balcone. Un racconto televisivo» di Walter Croce, con prefazione di Massimo Cinque, autore e firma di programmi storici Rai come Fantastico, Domenica In e Unomattina, nonché docente alla Luiss e all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

L’evento rappresenta la presentazione nazionale ufficiale del libro, appuntamento centrale e più importante del tour che accompagnerà l’opera in tutta Italia. Il volume non è una semplice autobiografia, ma una cronaca dall’interno dei decenni d’oro della televisione italiana, raccontata da chi ne ha vissuto in prima persona l’evoluzione, tra fasti, intuizioni, sperimentazioni e anche lati oscuri. Walter Croce, autore, produttore e regista televisivo, teatrale e cinematografico, ripercorre il proprio percorso umano e professionale: dalla gavetta agli incarichi di vertice, in un mondo fatto di creatività, relazioni, sfide e grandi incontri.

A introdurre e coordinare l’incontro sarà Massimo Cinque. Interverranno Francesco Bellomo, produttore e regista teatrale, e Michele Truglio, autore e regista. Alcuni brani del libro saranno letti da Nadia Rinaldi, attrice, e Stefano Ambrogi, attore. Saranno presenti numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura nazionale.