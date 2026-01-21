Ammodernamento sull’autostrada A14, question time con il ministro Salvini

ROMA – Si svolgerà oggi, 21 gennaio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per la celere conclusione degli interventi di ammodernamento sull’autostrada A14 nella tratta compresa tra Marche e Abruzzo e per la previsione di misure compensative provvisorie a favore dell’utenza (Sottanelli – AZ-PER-RE); sulle iniziative volte ad una revisione del modello tariffario della tangenziale di Napoli, anche al fine di prevedere la gratuità delle tratte interne alla città (Borrelli – AVS); sulle iniziative volte a promuovere il riconoscimento del valore storico della Vespa e della Fiat 500, in relazione alle possibili limitazioni alla circolazione derivanti dalle normative in materia di contenimento delle emissioni inquinanti (Marchetti – Lega); sulle iniziative normative volte a dare attuazione al Protocollo per la promozione della sicurezza nel trasporto pubblico locale (Pastorino – Misto-+Europa); su documenti e dichiarazioni di esponenti del Governo che qualificano il progetto del ponte sullo Stretto di Messina come opera strategica a fini di sicurezza e difesa nazionale (Ricciardi – M5S).