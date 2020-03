Anche il nuovo ponte di Genova si veste di tricolore!

Da Genova, che ha imparato a rialzarsi, un messaggio di speranza affinchè l’Italia possa guardare avanti e tornare più forte di prima

GENOVA – Anche il nuovo ponte di Genova, quello che giorno dopo giorno sta crescendo al posto del Ponte Morandi, nella serata del 20 marzo, come già é accaduto per tanti edifici in tutta Italia e nel mondo, é stato illuminato con il tricolore. Un semplice gesto che però vuole rappresentare l’amore per il nostro Paese, la forza che ci deve accompagnare nell’affrontare questo terribile periodo, l’unione che deve caratterizzare il nostro agire nel rispettare le regole.

Le immagini sono state pubblicate sulle pagine ufficiali Facebook di Regione Liguria e del Presidente Giovanni Toti, per permettere a tutti, vigendo la regola di non uscire di casa se non per stretta necessità, di ammirare l’opera.

“Anche il nuovo ponte di Genova in costruzione sul Polcevera questa sera è tricolore. Uniti ce la faremo!” é la scritta con cui Regione Liguria ha accompagnato l’immagine.

“Anche il futuro che avanza a Genova è tricolore. Domani e domenica si lavorerà per portare in quota il terzo impalcato da 100 metri del nuovo ponte. La Liguria guarda già al domani!”. Così ha commentato il Governatore, chiudendo il post con il simbolo della bandiera tricolore.

D’altronde Genova é stata recentemente presa ad esempio dal Premier Conte nel discorso con cui ha presentato le prime misure per contenere e combattere il Coronavirus. “Ricordate Genova? Quel modello ci insegna che quando il nostro Paese viene colpito sa rialzarsi, sa fare squadra, sa tornare più forte di prima – aveva detto il Presidente del Consiglio- Il modello Genova deve diventare il modello Italia”.



Foto tratta dalla pagina ufficiale Facebook del Governatore Giovanni Toti