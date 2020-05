Annullato il tour di Coez

ROMA – In seguito alle disposizioni ministeriali, i live di Coez del Tour 2020, previsti per l’estate, sono annullati. Gli organizzatori fanno sapere che i possessori dei biglietti già acquistati riceveranno un voucher per un importo pari alla cifra d’acquisto del biglietto.

L’organizzatore “declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali”, si legge nella nota diramata.

Questi i circuiti di biglietteria autorizzati: TicketOne, e i canali secondari Viva Ticket per la data di Marostica, Ciao Ticket per la data di Pescara e Box Office Lazio per la data di Roma.