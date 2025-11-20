Antonino Tamburello in tour nei teatri con ‘La forza della vita’, lezione-spettacolo contro le ombre del quotidiano

MILANO – Si può uscire dal ‘teatro’ in cui ci troviamo a vivere ogni giorno senza aver comprato il biglietto? È da questa immagine, quella della vita quotidiana come palcoscenico affollato di presenze amiche e nemiche, che riparte il professor Antonino Tamburello, psichiatra e saggista, con la nuova lezione-spettacolo ‘La forza della vita, vinci il male’, in un tour che prenderà il via il 16 febbraio 2026 al Teatro Nazionale di Milano, per proseguire il 4 marzo al Brancaccio di Roma.

Dopo il successo di ‘Una mente nuova’, Tamburello torna nei teatri italiani con un tour prodotto da Stefano Francioni Produzioni, Best Eventi – entrambe con base in Abruzzo – e Green Factory. L’obiettivo è offrire al pubblico strumenti per riconoscere e affrontare le “mille forme del male quotidiano”, partendo da quelli che definisce “sensi acuti”, si spiega in una nota, che provano a proteggerci, e da una mente che ha bisogno di concetti chiari, profondi ma comprensibili. L’incontro teatrale punta a fare “un passo avanti” nella capacità di vedere e comprendere meglio, così da poter rispondere con la propria forza e il proprio amore alle ombre che attraversano la vita di tutti i giorni.

Il tour proseguirà il 18 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze e il 19 al Teatro Duse di Bologna. Riprenderà poi il 16 aprile al Teatro Nuovo di Verona, con tappa il 22 aprile al Teatro Rossini di Civitanova Marche e conclusione il 22 maggio 2026 al Teatro Colosseo di Torino. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Tamburello, vede le musiche firmate da Davide Cavuti, il disegno luci curato da Marco Palmieri e la comunicazione a cura di Paolo Basile.