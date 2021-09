Antonio Tajani in Abruzzo, ecco quando

CHIETI – In vista delle elezioni amministrative dei prossimi 3 e 4 ottobre, il coordinatore nazionale di Forza Italia e Vicepresidente del PPE al Parlamento europeo, Antonio Tajani (foto), nel pomeriggio di domani, venerdì 24 settembre, sarà in Abruzzo per una serie di incontri elettorali a supporto dei candidati sindaci della colazione di centro destra di Lanciano e Vasto, in provincia di Chieti.

Gli appuntamenti sono alle 17:30 a Lanciano, presso il Larghetto del Mastrogiurato, e alle 19 a Vasto, in Piazza Rossetti.