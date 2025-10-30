Assemblea Nato a base aerea Trapani Birgi, Cesa: “Eccellenza a garanzia di pace e sicurezza”

TRAPANI – L’ultima tappa della visita in Sicilia dell’Assemblea della Nato ha avuto luogo ieri alla base aerea di Trapani Birgi. I parlamentari italiani ed esteri sono stati ricevuti dal Colonnello Daniele Mastroberti, che ha illustrato le attività del 37° Stormo a tutela della sicurezza dei cieli dell’Italia e dell’Alleanza Atlantica. Gli ospiti hanno anche avuto modo di approfondire l’operatività del locale centro SAR (Save And Rescue) e del FOB (Forward Operations Base) della Nato.

“La base di Trapani Birgi è un’eccellenza dell’Aeronautica militare che conferma l’impegno dell’Italia nel Mediterraneo e in Europa a garanzia della pace e della sicurezza – ha dichiarato Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana nell’Assemblea NATO – Ringrazio il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per averci offerto questa opportunità di approfondimento di una realtà di cui tutti i nostri colleghi esteri presenti hanno riconosciuto il valore”. La visita si è conclusa ad Erice, presso il Centro Ettore Majorana, dove la sindaca Daniela Toscano ha ricordato il Manifesto degli scienziati per la pace promosso da Antonino Zichichi.