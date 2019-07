Barcelona Gipsy balKan Orchestra per Castello Festival 2019

In concerto al Castello Carrarese di Padova giovedì 18 luglio alle ore 21.30. Informazioni su biglietti e prevendite

PADOVA – Nuovo, atteso appuntamento firmato Veneto Jazz al Castello Carrarese di Padova, nell’ambito della nuova edizione di Castello Festival, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune del Padova. Giovedì 18 luglio (ore 21.30), in scena la Barcelona Gipsy balKan Orchestra, dal repertorio zigano e popolare, unito a ritmo e melodie sinuose.

Nata a Barcellona come evoluzione della Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra, la band è composta da sette musicisti di sei paesi diversi: la voce è dell’incantevole Sandra Sangiao, proveniente dalla catalogna; il fisarmonicista Mattia Schirosa arriva dall’Italia; Stelios Togias, il percussionista, viene dalla Grecia; Julien Chanal, il chitarrista, è francese; Ivan Kovacevic, il contrabbassista, arriva dalla Serbia; Dani Carbonell al clarinetto, è spagnolo e Oleksandr Sora violinista dall’Ucraina.

In breve tempo il gruppo si è fatto conoscere e apprezzare in tutta Europa, tenendo concerti in oltre 25 paesi, durante i quali ha riproposto il patrimonio musicale gitano, klezmer, bosniaco, serbo, albanese, rumeno, russo e ottomano. Brani che parlano d’amore e libertà, canzoni contro la guerra, canti rivoluzionari, un repertorio ricchissimo che scavalca le frontiere, geografiche e politiche, per abbracciare l’umano, nella sua ricca e meravigliosa complessità.

Considerato in Europa uno dei gruppi di maggiore respiro del panorama musicale spagnolo, fedeli rappresentanti ed innovatori della musica balcanica, nel 2018 ha pubblicato il nuovo album Avo Kanto, che in esperanto significa, infatti, canzone degli “avi”. Quasi tutti i temi dell’album provengono dalla tradizione, trasmessi e interpretati di generazione in generazione. Sono canzoni che hanno il potere di evocare i sentimenti più profondi dell’animo umano, di arrivare direttamente al cuore e all’anima.

Il prossimo appuntamento firmato Veneto Jazz al Castello Carrarese è con Il pianista Omar Sosa e la violinista e cantante Yilian Cañizares che presentano, il 7 agosto (ore 21.30), Aguas, il nuovo album, con ospite speciale il percussionista venezuelano Gustavo Ovalles.

