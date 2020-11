Biden presidente Usa, Legnini: “Ridare fiducia in un momento drammatico per il mondo intero”

ROMA – “Biden sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti: la lotta globale alla pandemia e ai cambiamenti climatici, per la giustizia e contro le discriminazioni razziali, per i valori della democrazia, messi a dura prova dalle vicende elettorali americane, hanno adesso un più solido punto di riferimento anche per noi europei e italiani. Kamala Harris, prima donna vice presidente, ha parlato di speranza, unità, dignità, scienza e verità: parole capaci di ridare fiducia, in un momento drammatico per il mondo intero”.

Così commenta su Facebook l’ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini (foto), esponente del Pd oggi commissario straordinario di Governo alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia. Legnini mostra dunque apprezzamento per l’elezione di Joe Biden a presidente degli Usa e di Kamala Harris come suo vice.