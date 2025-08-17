Brignano saluta Pippo Baudo: “Hai lasciato un segno che durerà per molto tempo”

ROMA – “Questa notizia mi arriva come un brivido freddo in una rovente notte d’agosto: Pippo Baudo ci ha lasciato. E se per tutti è un dolore – perché quando muore un’istituzione come lui il dispiacere unisce tutta la penisola – per me lo è ancora di più, perché con Pippo avevo un rapporto personale di fiducia, stima, amicizia. Aveva l’età di mia madre e, con la sua esperienza, la sua scaltrezza, la sua visionarietà l’ho sempre considerato un consigliere prezioso”. Così l’attore comico Enrico Brignano commenta la scomparsa di Pippo Baudo.

“Insieme abbiamo giocato in tv, ci siamo improvvisati Liolà e zi’ Simone per interpretare una canzone della sua bella Sicilia… ci siamo confessati e assolti reciprocamente. Certo, non ci frequentavamo tutti i giorni, ma ogni volta ritrovarsi era una festa, un piacere e un onore. Caro Pippo, purtroppo non si può essere eterni… ma tu un segno che durerà per molto tempo lo hai lasciato. Nel cuore di tutti e, soprattutto, nel mio. Buon viaggio Pippo”, conclude Enrico Brignano.