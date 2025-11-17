Calderoli firma pre-intese su Autonomia, il 18 novembre a Venezia

VENEZIA – Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli sarà domani a Venezia per firmare con il Veneto la prima delle pre-intese sull’autonomia differenziata. Seguiranno sempre domani la Lombardia, e dopodomani Piemonte e Liguria. La firma – informa una nota – è “a nome del Governo e con l’autorizzazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso soddisfazione per l’attuazione del programma di Governo e condivide il percorso intrapreso per il completamento dei negoziati”.

Ciascuna delle singole pre-intese impegna il Governo e la rispettiva Regione a concludere i negoziati già avviati, con l’obiettivo condiviso di raggiungere un’intesa, riguardo a funzioni concernenti le materie: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Calderoli sarà domani alle ore 11 a Palazzo Balbi a Venezia con il governatore Luca Zaia; alle ore 17 presso Palazzo Lombardia a Milano insieme al governatore Attilio Fontana. Mercoledì 19 novembre alle ore 10 presso il Grattacielo Piemonte a Torino con il governatore Alberto Cirio e alle ore 14 presso Palazzo Regione Liguria a Genova insieme al governatore Marco Bucci.