Cambio di rotta per il meteo, arrivano il maltempo e il primo vero freddo

ROMA – In arrivo un cambio di rotta sul fronte meteo, con maltempo e il primo vero freddo della stagione. Le correnti atlantiche, spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, cederanno il passo a masse d’aria con temperature basse che cambieranno radicalmente lo scenario meteorologico. “Già da questa sera – aggiunge – una marcata irruzione di aria molto più fredda proveniente dal Nord Europa comincerà a penetrare sul Settentrione. Questo primo assaggio gelido sarà il preludio a giorni movimentati e temperature in picchiata”. La prima vera linea di instabilità si concentrerà in particolare al Nord-Est.

Il Triveneto sarà la zona più colpita, con precipitazioni abbondanti, possibili temporali e rovesci e grandine a causa del forte contrasto termico. Tornerà anche la neve: sulle Alpi si prevedono nevicate copiose. La vera notizia è il rapido calo della quota neve: si spingerà fin sotto i 1000 metri.

L’aria fredda, entrando nel Mediterraneo, alimenterà un vortice depressionario ben strutturato. Questo sistema darà il via a una fase di maltempo più pesante e diffuso, specialmente sulle regioni del Centro e del Sud Italia. A metà settimana, mentre il maltempo imperverserà altrove, il Nord potrà godere di una tregua più asciutta. Tuttavia, il prezzo da pagare sarà il sensibile calo termico, con le prime gelate, che faranno la loro comparsa anche in pianura. E il fine settimana rischia di portare un secondo, più intenso impulso freddo. Questo scatenerà la formazione di un nuovo ciclone con il minimo depressionario che si posizionerà proprio sull’Italia.

Nel dettaglio:

Lunedì 17. Al Nord: piogge su Triveneto. Al Centro: piogge su settori tirrenici. Al Sud: pioggia in Campania e Sardegna, soleggiato altrove.

Martedì 18. Al Nord: prevalenza di sole, temperature in calo. Al Centro: instabile con piogge sparse. Al Sud: forti piogge, venti in rinforzo.

Mercoledì 19. Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: variabile con qualche rovescio sul Lazio verso sera. Al Sud: instabilità sparsa.

Tendenza: peggiora nel fine settimana con nuovi rovesci, vento e neve in collina al Nord.