“Se l’Italia diventa un modello – Economia e conti pubblici”, presentazione del libro a Montecitorio

ROMA – Mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro di Marco Fortis, “Se l’Italia diventa un modello – Economia e conti pubblici”. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.
Intervengono, oltre all’autore, Giancarlo Giorgetti, Alberto Quadrio Curzio, Antonio Misiani e Alberto Bagnai. Modera l’incontro Giorgia Pacione Di Bello. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.