A Canazei tre giorni per riflettere sulla tragedia della Marmolada

Dall’1 al 3 luglio, si ricorda quanto accaduto e si traggono indicazioni per il futuro con un incontro, con ospite Reinhold Messner

CANAZEI – Una serata con esperti del calibro di Reinhold Messner, un concerto di un coro di montagna e una funzione religiosa con la deposizione di una targa in memoria delle vittime. Dall’1 al 3 luglio il Comune di Canazei invita alla memoria e alla riflessione sul crollo di parte del ghiacciaio della Marmolada, che il 3 luglio 2022 ha causato la morte di undici persone e il ferimento di altre otto, con tre appuntamenti importanti per familiari e amici delle vittime, per la comunità locale e per tutti coloro che sono appassionati di montagna. «A un anno dalla tragedia – spiega Giovanni Bernard, sindaco di Canazei – che ha coinvolto dolorosamente la nostra comunità, desideriamo sia rendere omaggio, con pensieri e preghiere, a quanti hanno perso la vita in quell’evento naturale imprevedibile, sia riflettere, traendo spunti e indicazioni per il futuro, sulla base dell’esperienza di quanto accaduto nel nostro bellissimo territorio dolomitico, che mostra segni di fragilità».

Così il primo appuntamento (aperto a tutti) è l’1 luglio alle ore 21 in piaz Marconi (in caso di maltempo al cinema teatro Marmolada) con l’incontro dal titolo “Marmolada, il futuro della montagna al tempo del cambiamento climatico” che vede come ospiti: Reinhold Messner, alpinista, esploratore e scrittore, Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, Christian Casarotto, glaciologo del Muse, Giovanni Bernard, sindaco di Canazei, Paolo Grigolli, direttore dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa. La serata, moderata dai giornalisti Elisa Salvi e Andrea Selva, partendo dalla proiezione di un documentario sul tragico evento del 3 luglio 2022 realizzato per la Rai dal giornalista Selva, prosegue con riflessioni sull’avvenire della Marmolada, e più in generale, di Dolomiti e Alpi, dal punto di vista climatico, ambientale, alpinistico e turistico.

Il 2 luglio, alle 15 al Fedaia nel piazzale accanto al Rifugio Cima Undici (in caso di maltempo, alle 16, nella chiesa di Sant’Antonio Abate di Alba di Canazei), si può assistere invece all’esibizione del Coro Valfassa che si esibisce in un concerto di canti montagna in ricordo delle vittime.

Il 3 luglio, giorno dell’anniversario della tragedia, alle 11 ancora in località Fedaia (accanto al Rifugio Cima Undici) sarà celebrata una messa, dal parroco di Canazei don Mario Bravin, a cui è atteso anche monsignor Lauro Tisi arcivescovo di Trento. Alla funzione religiosa prenderanno parte i vertici della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Veneto e, naturalmente, i familiari e gli amici delle persone scomparse. Al termine della celebrazione, sarà svelata una targa, collocata al Fedaia poco distante dal luogo della Messa, con una frase dedicata ai caduti e che invita tutti al silenzio e alla meditazione.