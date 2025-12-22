Capodanno 2026 a Pisa: Alfa in concerto in piazza dei Cavalieri

Il 31 dicembre 2025 Pisa festeggia il Capodanno con Alfa in concerto in piazza dei Cavalieri. In apertura, la band pisana I Marilyn

PISA – Il Comune di Pisa festeggerà l’arrivo del 2026 con un grande evento di Capodanno gratuito e aperto a tutti in piazza dei Cavalieri, dove la sera del 31 dicembre si esibirà Alfa, uno dei giovani artisti italiani più amati del momento, reduce da un tour tutto esaurito nei palazzetti.

In apertura del cantautore genovese si esibirà una band proprio della città toscana, I Marilyn, una delle realtà più originali della nuova scena pop-rock indipendente. Un palco prestigioso per il trio, in una notte simbolica in cui porterà sul palco l’energia, le contaminazioni e l’identità sonora che lo caratterizza.

Il progetto è nato un anno fa, dopo una precedente esperienza con il nome d’arte dei Cubirossi, e ha visto la pubblicazione su tutte le piattaforme digitali di tre singoli, prodotti da Pio Stefanini con supervisione artistica di Stefano Francesconi, e la partecipazione a diversi festival di rilievo, dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti a Faenza al concerto della CGL di Firenze accanto a Bandabardò e Piero Pelù, dai palchi di Effetto Venezia e del Meco Festival in Abruzzo, fino alla Festa della Musica e Giro d’Italia proprio nella loro Pisa. Per ulteriori appuntamenti live il consiglio è quello di restare aggiornati sulla loro pagina Instagram.