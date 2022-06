Carmelo Cantone vice capo del Dap, gli auguri della Uilpa Pp

ROMA – “Da quanto apprendiamo, la Ministra Cartabia avrebbe individuato in Carmelo Cantone, Dirigente Generale penitenziario e attuale provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria (DAP) per Lazio-Abruzzo-Molise il nuovo Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che succederebbe così a Roberto Tartaglia, magistrato passato qualche giorno fa all’incarico di Vice Capo del Dipartimento per gli Affari giuridici ed Amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per il formale insediamento, si attenderebbe solo la registrazione del decreto di nomina”. Lo riferisce Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Carmelo Cantone è dirigente di alto profilo e di lunghissima esperienza, che solo ieri l’altro, quando è intervenuto al nostro VI Congresso nazionale, abbiamo da ultimo incontrato e ancora una volta ne abbiamo apprezzato competenza, lungimiranza e pragmatismo. Al di là delle ragioni che hanno portato ad un avvicendamento di fatto e che devono far riflettere, atteso che continuiamo a registrare una ‘fuga’ generalizzata dalle carceri, anche di operatori, capi e vice capi, riteniamo che Cantone possa essere un punto di riferimento per tutto il sistema carcerario e non solo. Gli giungano gli auguri di buon lavoro dalla UILPA Polizia Penitenziaria, cui unisco i miei personali”, aggiunge De Fazio.