Caschi da sci Briko: caratteristiche e prezzi dei tre nuovi modelli

Diamante Lindsey Vonn, Storm 2.0 e Kodiakino sono tre caschi Briko® che rappresentano la migliore espressione di design e funzionalità dello storico marchio italiano

MILANO – La strada condivisa tra Briko® e Aon prosegue. Dopo un’estate trascorsa in sella proteggendo con un’esclusiva partnership la passione dei ciclisti, lo storico brand italiano di attrezzatura e accessori sportivi e il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, rilanciano la loro campagna in chiave invernale, a tutela di coloro che frequenteranno le piste da sci.

Il programma Snow Protection messo a punto da Briko® e Aon prevede che, a fronte dell’acquisto di un casco Briko® sia per adulti che per bambini, si attivi la copertura per assistenza, responsabilità civile e rimborso delle spese di noleggio e skipass per tutta la famiglia in caso di incidente in pista.

L’assistenza prevista da questo progetto contempla, in caso di sinistro, un consulto medico h24, il soccorso in toboga o elicottero con conseguente copertura delle spese e anche la copertura delle spese mediche di primo soccorso. Inoltre, per quanto riguarda la responsabilità civile, Briko® e Aon offriranno una garanzia su danni involontariamente causati a terzi e il rimborso totale delle spese di skipass e di eventuale noleggio dell’attrezzatura.

Testo alternativo

«Il progetto Snow Protection è la naturale prosecuzione del rapporto nato con Aon in occasione del lancio della campagna Road Protection: la formula studiata per offrire ai ciclisti un livello ulteriore di protezione è stata accolta con grande entusiasmo dagli appassionati – dichiara Alfonso De Antoni, Head of Sales Briko® – e in questi ultimi mesi abbiamo lavorato per definire insieme ad Aon i termini per estendere questa possibilità anche a tutti coloro che trascorreranno l’inverno in pista».

Il casco, negli ultimi anni, è diventato sempre più importante per gli sciatori anche se, specialmente fra gli adulti, ci sono ancora molti utenti che non ne fanno uso. Con Snow Protection si vuole offrire un’opportunità agli appassionati delle piste da sci perché vi sia un nuovo impulso alla diffusione dell’utilizzo di questo accessorio così importante per la loro sicurezza.

Enrico Vanin, Amministratore Delegato di Aon SpA e Aon Advisory and Solutions S.r.l. ha commentato: «Dopo il progetto Road Protection, abbiamo deciso di supportare assieme a Briko anche la campagna Snow Protection, per sottolineare l’importanza che Aon dà alla sicurezza anche sulle piste da sci. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza degli amanti di questo sport sui potenziali rischi a cui si può essere esposti, offrendo soluzioni assicurative mirate per trascorrere con maggiore tranquillità il proprio tempo libero sulle piste».

L’iniziativa è valida per i seguenti modelli di casco Briko®: Diamante Lindsey Vonn, Ambra Visor 2.0, Zaffiro, Rubino, Ambra, Vulcano FIS 6.8 Multi Impact – FISI, Storm X, Stromboli, Ambra Visor Photo 2.0, Kodiakino, Canyon, Perla, Storm 2.0, Crystal X, Vulcano FIS 6.8, Stromboli Visor 2.0, Stromboli Visor Photo 2.0, Vulcano FIS 6.8 Junior, Crystal 2.0, Slalom – France, Rental, Faito – FISI, Giada, Slalom – FISI, Slalom, Mammoth, Rental Black, Zante Visor, Vulcano FIS 6.8 – RB LVF EPP, Vulcano FIS 6.8 – RB LVF EPP Junior, Slalom RB LVF.

TIPOLOGIE DI CASCO