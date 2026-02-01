Casellati: “Sì al referendum per restituire fiducia nella magistratura”

POTENZA – “Questa campagna referendaria è importantissima. La riforma della giustizia punta a restituire fiducia nella magistratura attraverso due scelte chiare: la separazione delle carriere e la riforma del Csm. Separare le carriere significherà eliminare ogni contaminazione tra la figura del giudice e quella del pubblico ministero, così finalmente le parti del processo saranno su un piano di parità”. Così la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, ieri a Potenza per una conferenza stampa di apertura della campagna per il ‘Sì’ al referendum del 22 e 23 marzo.

“Oggi invece, al Consiglio superiore della magistratura – ha aggiunto Casellati, che è anche segretaria regionale della Basilicata di Forza Italia – pm e giudici possono valutarsi a vicenda. Questo crea contaminazione e può generare un potenziale conflitto di interessi. Noi abbiamo fiducia nella magistratura, proprio per questo diciamo che a due ruoli diversi devono corrispondere funzioni diverse. Il processo deve essere come un triangolo isoscele: in alto c’è il giudice, ovvero l’arbitro imparziale, alla base difesa e accusa su un piano di perfetta parità. Il giudice è come l’arbitro in una partita di calcio: non può mai portare la maglia di uno dei giocatori in campo”.

Secondo la ministra, “questa riforma non limita l’autonomia della magistratura, ma anzi la rafforza. Lo dice chiaramente anche il testo. E chi dice il contrario dice il falso, perché nella riforma viene specificato che sia il pubblico ministero sia il giudice sono autonomi e indipendenti da qualsiasi potere. Chi sostiene il contrario mente sapendo di mentire”.