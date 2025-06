Chinò Extra, una limited edition ispirata al pianeta Giove

Guardare oltre per immaginare nuovi orizzonti: è da questa premessa che nasce Chinò Extra, la nuova referenza in edizione limitata di Chinò Sanpellegrino, ispirata a Giove, il più grande dei pianeti del sistema solare. Un nuovo capitolo per il brand, che da sempre sfida le convenzioni con il suo gusto deciso e il suo spirito fuori da coro, e che oggi sceglie di spingersi ancora oltre.

Chinò Sanpellegrino ha esplorato pianeti e galassie alla ricerca di gusti mai provati prima e, tornato sulla Terra, ha deciso di creare combinazioni inedite ispirate a questi mondi. Il risultato è un incontro tra il gusto iconico e non convenzionale dei chinotti di Sicilia, le note agrumate dell’arancia e il gusto avvolgente della vaniglia, in un perfetto equilibrio di dolcezza, acidità e retrogusto amaro. L’ispirazione nasce da Giove, dalle sue suggestive fasce colorate, dalla celebre “Macchia Rossa” e dalle sfumature aranciate, che rimandano visivamente agli ingredienti della nuova bibita. Ma il legame con il pianeta non è solo cromatico, gli ingredienti di Chinò Extra raccontano anche le sue caratteristiche più iconiche: la vivacità dell’aroma arancia, con il suo gusto intenso, simboleggia la forza e l’imponenza del grande pianeta, mentre il gusto delicato della vaniglia evoca la complessa armonia della sua atmosfera. Inoltre, Giove è simbolo di mistero, meraviglia e curiosità – gli stessi valori che caratterizzano anche Chinò Extra.

Con questa edizione il brand propone una nuova dimensione di gusto che richiama l’immaginario dell’esplorazione spaziale e della scoperta. Una risposta al crescente desiderio di esperienze nuove, originali e multisensoriali, soprattutto tra le nuove generazioni. Proprio nel nome “Extra” si riflette infatti la volontà di spingersi oltre i codici abituali, esplorando nuovi sapori e sensazioni e nuove modalità di racconto.

«Nel corso degli anni, Chinò ha saputo evolversi e innovarsi adattando il proprio stile senza rinunciare a ciò che lo contraddistingue da sempre: un carattere fresco, ironico e fuori dagli schemi. – dichiara Chiara Della Maggiora, Brand Manager Bibite Sanpellegino – Con Chinò Extra vogliamo portare questo spirito su un nuovo piano, raccontando un viaggio verso l’ignoto, alla scoperta di territori di gusto ancora inesplorati».

Con Chinò Extra, il brand invita quindi ad abbandonare l’ordinario per intraprendere un viaggio attraverso lo spazio, il gusto e l’immaginazione. La limited edition sarà disponibile nei punti vendita selezionati per tutto il 2025 e vivrà anche attraverso una serie di attivazioni speciali.

Il nuovo Chinò EXTRA Arancia & Vaniglia è disponibile nel formato in lattina da 33cl al prezzo consigliato al pubblico di €0,69*.

*La definizione dei prezzi al pubblico resta sempre a discrezione del cliente