Due giornate di alta specializzazione con oltre 50 assaggiatori di olio extravergine di oliva da tutta Italia

ROMA – Si è svolta nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 febbraio a Roma, presso la Fondazione Evooschool, la formazione annuale del panel di assaggio del Concorso nazionale Ercole Olivario 2026, appuntamento centrale del progetto di sistema per la valorizzazione delle eccellenze olearie italiane. L’iniziativa rientra nel programma “Ercole Olivario Training”, percorso strutturato di incontri formativi e di aggiornamento finalizzati alla crescita professionale della figura dell’assaggiatore di olio extravergine di oliva. Un’attività che non coinvolge soltanto il panel ufficiale del concorso, ma che rappresenta un momento di confronto e qualificazione aperto a professionisti provenienti da tutta Italia.

La formazione è stata condotta dalla Capo Panel Luciana Di Giacinto del CREA IT di Pescara, che ha guidato i lavori attraverso sessioni teoriche e pratiche di alto profilo tecnico. Durante la prima giornata è intervenuta inoltre Michela Petti, dell’Agenzia ICE, a testimonianza della crescente attenzione verso la promozione internazionale dell’olio e.v.o. di qualità.

Numerosa e qualificata la partecipazione di assaggiatori provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. Un parterre che conferma il carattere nazionale e inclusivo del progetto. Tra gli oltre 50 assaggiatori partecipanti alla due giornate di training, verrà selezionata la rosa degli assaggiatori che comporranno la giuria ufficiale della XXXIV edizione di Ercole Olivario. La giuria, capitanata dalla Capo Panel Stefania D’Alessandro, si riunirà a Perugia dal 23 al 27 marzo 2026 per le sessioni di assaggio degli oli finalisti del Concorso Nazionale Ercole Olivario e per decretare i vincitori dell’edizione 2026.

Intenso il programma delle degustazioni, che ha previsto: l’assaggio degli oli partecipanti a “La Goccia d’Ercole” 2026, che accederanno alla finale nazionale della V edizione della sezione speciale del concorso con l’obiettivo di sostenere le piccole produzioni olivicole, realtà di grande valore qualitativo, ma con quantitativi limitati; e l’assaggio dei campioni del Concorso Nazionale Ercole Olivario FUTURE – Sezione RENISA, novità introdotta questo anno e dedicata alle produzioni olivicole realizzate dagli studenti degli Istituti Agrari italiani, a conferma dell’impegno verso le nuove generazioni e la formazione tecnica nel settore.

Con il training 2026, Ercole Olivario conferma il proprio ruolo di riferimento nazionale nella promozione della cultura dell’olio extravergine di oliva di qualità, investendo nella competenza, nella trasparenza delle valutazioni e nella valorizzazione delle migliori produzioni italiane. Il concorso nazionale Ercole Olivario è indetto dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Sviluppo e Territorio – Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio; ICE – Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT) Sede di Pescara; Italia Olivicola e Unaprol.