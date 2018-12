Chiusura de “Le stagioni russe” con il Ministro Bonisoli e il Ministro Medinsky

ROMA – Il 19 dicembre si è tenuta una conferenza stampa presso il Centro russo per la scienza e la cultura a Roma, dedicato alla chiusura delle “Stagioni russe” in Italia. All’evento hanno partecipato il Ministro della Cultura della Federazione Russa Vladimir Rostislavovich Medinsky, Ministro per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana Alberto Bonisoli, Presidente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Michele Dall’Ongaro, direttore principale dell’Orchestra Sinfonica del Bolshoi di P.I. Čajkovskij, artista popolare dell’URSS Vladimir Ivanovich Fedoseev, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione russa nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino, in sostituzione Sergey Sergeyevich Razov.

Il ministro ha ricordato che il programma del festival in Italia comprendeva progetti itineranti di gruppi storici russi: musicali (che variano da musica classica a jazz), liriche, di balletto, drammatiche e tradizionali; mostre di opere provenienti dalle più importanti collezioni museali russe; programmi russi da presentare alle più grandi fiere e i festival; le campagne organizzate per le occasioni particolari e molto altro.

Vladimir Medinsky ha espresso fiducia che molti eventi delle “Stagioni russe” non sono stati solo ricordati dal pubblico italiano, ma sono stati per sempre nella storia. “Dopo oltre un decennio di pausa, il balletto di Bolshoi si è esibito in modo superbo al Teatro alla Scala di Milano con capolavori “La Bayadère” e “La bisbetica domata”, ha ricordato il ministro. Inoltre, un Verona sul palcoscenico dell’Arena di Verona – il famosa piazza di concerti all’aperto – è la prima europea dello spettacolo di ghiaccio “Romeo e Giulietta” di Ilya Averbukh. Nel 150° anniversario di Maxim Gorky a Sorronto, è stato aperto il suo monumento. Secondo Medinsky, un evento speciale per l’Italia è stato il tour dei principali teatri russi. di Alexandrinsky, Vakhtangov, del teatro di opera e balletto di Chelyabinsk e altri. Il ministro ha anche preso atto della partecipazione al pubblico degli eventi delle “Stagioni russe” a cui hanno partecipato oltre 6 milioni di persone.

La Russia e l’Italia sono legate da secolari vincoli di amicizia, largamente basati su una proficua cooperazione culturale. Riassumendo i risultati delle “Stagioni russe”, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Italiane, Alberto Bonisoli, ha osservato che “il festival” Russian Seasons “è diventato un evento estremamente importante nel campo della cooperazione culturale tra i nostri paesi. La partecipazione di milioni di persone in centinaia di eventi organizzati in molte città del nostro paese ha chiaramente dimostrato il successo di questo programma culturale diversificato di altissimo livello”.

I ministri dei due Paesi hanno assicurato al pubblico che nel 2019 sono previsti numerosi progetti bilaterali, mostre, tournée e festival cinematografici. Le Stagioni russe si concluderanno in Italia con un concerto del virtuoso pianista Denis Matsuev, accompagnato dall’Orchestra sinfonica di nome P.I. Čajkovskij sotto la direzione di Vladimir Fedoseev, che si terrà all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel 2019 il progetto culturale internazionale le “Stagioni Russe” verrà ospitato dalla Germania. L’inizio delle stagioni sarà dato il 7 gennaio 2019 nella Filarmonica di Berlino. I solisti, il coro e l’orchestra del Teatro Mariinsky, diretto dal maestro Valery Gergiev, sarà eseguiita l’opera di da P.I. di Čajkovskij “Jolanta”. Nell’edificio della filarmonia si aprirà l’esposizione di Čajkovskij. La sinfonia della vita” sulla storia della creazione dell’opera lirica “Jolanta” e di altri componimenti del grande compositore russo.

Informazione:

Le «Stagioni russe» sono un importante progetto di promozione della cultura russa presso gli spettatori europei. Nell’ambito del festival che durerà fino alla fine del 2018, sono previsti più di 310 eventi, tra cui 35 mostre, 37 spettacoli teatrali, 63 concerti di musica sinfonica, 55 balletti, 31 progetti dedicati all’arte cinematografica, 44 tournée dei collettivi tradizionali più importanti, 45 festival del circo e dell’arte. Alle “Stagioni Russe” in Italia prendono parte 87 enti culturali. I temi e il format degli eventi delle “Stagioni Russe” sono variegati: dai concerti di musica classica e produzioni teatrali al festival di giovani cineasti, le esposizioni di libri d’antiquariato ed i progetti educativi.