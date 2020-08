Ciondoli amore, da laBebé ecco la linea uomo e donna

Disponibile la limited edition 2020 con un pizzico di colore per l’estate. Alla scoperta del design di questi gioielli

La Limited Edition 2020 di leBebé è la linea di gioielli che parla d’amore: “made with love” è, infatti, il pay-off di questa collezione, lanciata all’inizio dell’anno in corso ma particolarmente apprezzata nella stagione estiva, grazie ai grafismi smaltati colorati che caratterizzano ogni suo esemplare.

La linea va ad arricchire la gamma iconica delle sagome leBebé, che sin da subito ha riscosso un grande successo ed è ormai affermata su tutto il territorio nazionale. Design minimal e linee essenziali, la Limited Edition 2020 si compone di due versioni: la prima propone la sagoma della bimba e del bimbo in oro bianco, impreziositi da un cuore smaltato rosso e la scritta “love” in nero; la seconda versione si compone delle due sagome in oro giallo arricchite dal cuore smaltato rosso e dal disegno di ciglia nere, particolarmente accentuate e gradevoli nella versione bimba.

I ciondoli della Limited Edition 2020 si ispirano alla donna contemporanea, che vive con semplicità la propria eleganza, e vogliono metterne in evidenza non solo le emozioni, ma anche la parte infantile che ognuno di noi porta con sé per tutta la vita.

Interamente realizzati in Italia, come tutte le collezioni leBebè, sono proposti completi di collana coordinata in oro bianco o in oro giallo. La Limited Edition 2020 sarà distribuita fino alla fine dell’anno in corso.

Scheda tecnica dei prodotti collezione Limited Edition:

Ciondolo maschietto

Materiale: oro bianco con grafismi smaltati

Misure: altezza 1,40 cm, larghezza 1,20 cm

Collana coordinata: lunghezza 40-42 cm

Prezzo al pubblico: euro 278

É disponibile anche la sagoma femminuccia in oro bianco

Ciondolo femminuccia

Materiale: oro giallo con grafismi smaltati

Misure: altezza 1,40 cm, larghezza 1,20 cm

Collana coordinata: lunghezza 40-42 cm

Prezzo al pubblico: euro 278

É disponibile anche la sagoma maschietto in oro giallo

Company Profile

leBebé nasce nel 2007 dall’idea creativa e imprenditoriale dei fratelli Paolo, Fabrizio e Mariana Verde, titolari di Lucebianca e terza generazione di una storica famiglia napoletana che iniziò l’attività nel 1948 in un piccolo laboratorio di oreficeria situato nel Borgo degli Orefici, l’antica zona orafa di Napoli. Ciò ha segnato l’inizio di un viaggio, lo sviluppo di una forma d’arte coltivata con pazienza e devozione che portò successivamente alla nascita di Oroverde, importante e attuale realtà commerciale nel settore orafo.

Brand di Lucebianca, leBebé sin da subito conquista l’interesse del mercato e, in pochi anni, si afferma con successo a livello nazionale, oltre a muovere i primi passi verso il mercato estero. Sin dalla nascita, il concept cui si ispirano tutte le creazioni è molto semplice e, contemporaneamente, straordinario: i gioielli diventano un mezzo per comunicare i propri sentimenti. Ed “Emotional Jewels” è il pay-off che ben incarna l’ispirazione del brand.

Il primo prodotto lanciato, oggi diventato “iconico”, è il famoso – e tanto apprezzato – ciondolo a forma stilizzata di maschietto o femminuccia che, nel tempo, è stato declinato in anelli, bracciali e orecchini. La sagoma leBebé si è imposta come vero e proprio must have al pubblico delle neo-mamme di tutta Italia.

Dopo 13 anni di successi e numerose creazioni, Lucebianca sta attuando un’operazione di “rifocalizzazione” del brand che ha l’obiettivo, non solo di continuare a coltivare la community di mamme cui sinora ci si è rivolti, ma anche di ampliare il target rivolgendosi – con i nuovi prodotti che saranno immessi sul mercato dal 2020 – al mondo delle donne che amano la contemporaneità, che affrontano la vita con gioia e passione e che desiderano raccontare sempre le proprie emozioni.