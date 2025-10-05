“Città nel futuro”, convegno a Montecitorio

ROMA – Martedì 7 ottobre, alle ore 10, presso la Sala della Regina (e Sala della Lupa) di Montecitorio si svolge il convegno “Città nel futuro”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Ingresso su invito fino a esaurimento posti. Modera Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero. Saranno presenti i partner dell’iniziativa. Saluti istituzionali di Lorenzo Fontana, Presidente Camera dei Deputati.

Interventi di Pino Bicchielli, Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico italiano Camera dei deputati, Elena Bonetti (foto), Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto Camera dei deputati, Chiara Braga, Presidente Gruppo Partito Democratico Camera dei deputati, Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e ricostruzione sisma 2016, Luigi Ferrara, Capo dipartimento Casa Italia, Maurizio Gasparri, Presidente Gruppo FI Senato della Repubblica, Alberto Gusmeroli, Presidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo Camera dei Deputati, Maurizio Lupi, Presidente Noi Moderati Camera dei Deputati, Manuela Manenti, Commissario straordinario del Governo per gli alloggi universitari, Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati, Marco Osnato, Presidente Commissione finanze Camera dei Deputati, Raffaella Paita, Presidente Gruppo IV Senato della Repubblica.

Intervento in videocollegamento di Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo Commissione europea. Conclusioni di Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.