Compravendita di casa vacanza, ecco dove la scelgono milanesi e romani

MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha condotto un’analisi per capire quali siano le abitudini più gettonate dai Milanesi e dai Romani che optano per l’acquisto della seconda casa. In particolare, lo studio si focalizza sulle compravendite di case vacanza concluse nel 2019 da persone residenti a Milano e Roma, compresi i rispettivi hinterland.

Chi proviene da Milano e provincia nel 69,5% dei casi sceglie la casa al mare, il 17,1% opta per la casa al lago ed il 13,4% sceglie la casa in montagna. Per quanto riguarda le località di mare la Liguria è in testa alle preferenze con il 40,4% delle scelte, segue da vicino la Sardegna che registra il 36,8% degli acquisti. La Costa adriatica (Romagna, Marche e Abruzzo) compone il 12,3% delle compravendite ed infine il Sud Italia (Campania, Puglia e Calabria) è scelto nel 10,5% dei casi.

Rispetto al 2018 si registra un aumento della percentuale di acquisti in Sardegna. Per quanto riguarda il lago, la maggior parte delle scelte dei milanesi si focalizza sul Lago di Garda (50,0%), con particolare orientamento per la sponda bresciana. Sempre molto apprezzato il Lago di Como che compone il 21,4% delle compravendite di case vacanza al lago. Per quel che concerne la casa in montagna le scelte si distribuiscono sull’intero arco alpino, con percentuali più alte per le località turistiche del Piemonte (45,5%), del Trentino Alto Adige (27,3%) e della Valle d’Aosta (31,6%).

Chi proviene da Roma e provincia nel 61,7% dei casi sceglie località di mare, a seguire le località di collina e di montagna preferite dal 36,4% degli acquirenti e infine il lago scelto solo dall’1,9% del campione considerato. Per quanto riguarda le località di mare il 37,9% dei romani sceglie il Litorale laziale, a seguire la Costa adriatica ed in particolare l’area abruzzese preferita dal 30,3% degli acquirenti, percentuale in aumento rispetto al 2018. Piace inoltre la Sardegna che raggiunge il 18,2% degli acquisti di case al mare, mentre la Puglia si attesta al 10,6%.

Per quel che concerne la casa in montagna ed in collina nel 48,7% dei casi la scelta ricade su comuni del Lazio. Piacciono molto anche le località abruzzesi che compongono il 25,6% del campione analizzato. Da segnalare anche qualche acquisto in Umbria, Toscana, Piemonte e Trentino Alto Adige. Bassa la richiesta di case vacanza al lago, con acquisti che si focalizzano in particolare sui Comuni che si affacciano sul lago di Bracciano.