Comunali Roma, Conte: “Con Gualtieri esperienza di governo sul campo”

CARBONIA – “Non vedo nessuna possibilità che ci si possa rapportare con la politica che fanno queste destre e quindi non c’è nessuna indicazione da parte nostra in questa direzione. Per quanto riguarda invece Gualtieri ci aggiorneremo: è un ministro che ha lavorato con me e con il M5s e quindi vi è un’esperienza di governo misurata sul campo”.

Lo ha detto, in vista del ballottaggio a Roma, il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sentito dai cronisti appena arrivato a Carbonia, nella sua prima tappa del mini tour elettorale in Sardegna dove le amministrative di svolgeranno domenica 10 e lunedì 11 ottobre.

Conte ha, però, spiegato che una indicazione per Gualtieri “per ora è ancora prematura e soprattutto – ha ribadito – rimane il fatto che gli elettori non sono dei pacchi postali da muovere su indicazione del leader di turno”.